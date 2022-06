La temporada de los Trenes Turísticos de Galicia arranca con dos nuevas rutas: la del queso y la de As Mariñas

Renfe, la Axencia de Turismo de Galicia y el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) han presentado este jueves la novena temporada de los Trenes Turísticos de Galicia, que este año incorporan dos nuevos recorridos: la 'Ruta dos Queixos de Galicia' y la 'Ruta de As Mariñas'.

13 itinerarios: entre 20 y 45 euros

La iniciativa, en marcha desde 2013, suma así un total de 13 itinerarios. Destacan que los precios se mantienen desde 2019: 45 euros para adultos y 20 euros para niños por ruta. Además, los usuarios pueden beneficiarse del "Galicia Rail Pass", un abono para recorrer la comunidad durante tres días consecutivos.

El Ejecutivo explica en un comunicado que "los buenos datos obtenidos en la pasada edición", cuando se cerró la campaña con una ocupación del 97,5%, hacen que en este año se haya incrementado tanto el número de salidas, de 22 en 2021 a 37 en 2022 --un incremento del 59%--; así como el número de plazas, que crece un 76%, pasando de 1.532 a 2.696 asientos.

Ruta dos Queixos: quesos de Tetilla, Arzúa-Ulloa...

En lo que respecta a las novedades, la 'Ruta dos Queixos de Galicia' recorre tres de las cuatro denominaciones de origen gallegas.

En primer lugar, en Sobrado dos Monxes, se visitará la Casa do Queixo, con degustación de los quesos de Tetilla y Arzúa-Ulloa. La siguiente parada será la quesería Don Crisanto, en Vilalba, con su queso San Simón da Costa. Tras el almuerzo (libre) en Lugo se conocerá el proyecto de ecoagroturismo de Arqueixal, en Albá (Palas de Rei), con el queso Arzúa-Ulloa como producto estrella.

Ruta de As Mariñas: desde A Coruña hasta Ferrol

Por su parte, la 'Ruta de As Mariñas' llevará a los viajeros desde A Coruña hasta Ferrol por As Mariñas e Terras do Mandeo, reserva de la Biosfera. La primera parada será Betanzos, visitando su centro histórico. A continuación, en Paderne se visitarán las instalaciones de Orballo, que cuenta con la única plantación de té de la Europa continental. El tren pasará por Pontedeume y finalizará en Ferrol, con un paseo en barco por su ría, defendida por los castillos de A Palma y San Felipe, y un paseo por el barrio de A Madalena, del período de la Ilustración.

