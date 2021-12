El truco de seguridad que siempre debes hacer antes de entrar a tu habitación de hotel, según una azafata de vuelo

Más de una vez seguro que te has alojado en un hotel cuando realizas un viaje. Algunos de los beneficios de hacerlo es poder escapar de tu vida cotidiana para relajarte durante unos días y que te lo den prácticamente todo hecho. Pero hay a veces que tienes que ser precavido sobre todo cuando se habla de seguridad.

Una azafata de vuelo con más de una década de experiencia como miembro de tripulación de cabina ha revelado lo único que hace cada vez que se queda en un hotel para mantenerse a salvo. Sus infinitas estancias a lo largo del mundo por diferentes hoteles han sido claves. La mujer no identificada compartió sus consejos de seguridad en Mumsnet, la página líder en Reino Unido para ayudar a los padres a reunir información y recomendaciones.

Los trucos de seguridad en tu habitación de hotel

Siempre que se hospedaba en un hotel, la azafata llama a la puerta antes de entrar. Incluso si crees que eres el único que tiene una tarjeta de acceso. "Debido a mi trabajo, he dormido muchas noches sola y no es raro que los hoteles realicen una reserva doble accidental de su habitación", explica.

Pero eso no es todo, además, cuando procede a cambiarse de ropa en la habitación, echa la cadena de la puerta. "Aprendí a vestirme y dormir con la cadena en la puerta en todo momento, ya que me he despertado muchas veces con alguien abriendo mi puerta con una llave electrónica que estaba programada para mi habitación", argumenta.

Otras formas de comprobar si tu habitación de hotel es segura

El usuario de YouTube LockPickingLawyer advirtió a los huéspedes que estén atentos a problemas como 'cerraduras instaladas al revés', para que puedan alertar al hotel sobre el riesgo potencial para sus pertenencias personales.

También las 'placas de cerradura incorrectas' que se encuentran en el interior del marco de la puerta que rodea el pestillo, son otras de las cosas que pueden causar problemas. Si no se colocan correctamente, la puerta podría abrirse fácilmente.