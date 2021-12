Los Paradores de Turismo son un lujo español y más asequible de lo que muchos piensan. Construidos en edificios emblemáticos, bonitas vistas, ubicaciones excepcionales en ciudades de interés histórico, artístico o cultural... los paradores son una opción de alojamiento con un encanto especial.

A lo largo y ancho de nuestro país se pueden encontrar numerosos paradores, los bonitos y los otros, que ofrecen todos los servicios y comodidades para una estancia vacacional de lo más completa. También en Navidad.

Y puesto que para los aficionados al esquí las navidades no lo son si no llegan acompañadas de nieve, vamos tras la pista de Paradores de Turismo espectaculares para disfrutar de la nieve en Navidad. Estos siete lo son.

Parador de Bielsa

. GOOGLE STREET VIEW

Estamos en el Pirineo oscense, a pocos pasos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El de Bielsa es un eficaz hotel con habitaciones muy "en madera" que miran a la montaña y al río. Un edificio cálido y más ante el fuego de la chimenea. Rodeado de praderas, arboledas, y lagos de montaña, el parador permite disfrutar de una amplia oferta deportiva y de excursiones. La nieve queda un poco más allá: la estación de Cerler a 115 kilómetros y la de Formigal a 139.

Parador de León

. EUROPA PRESS

El convento de San Marcos es una de las grandes joyas de la red de Paradores. Es uno de los monumentos más importantes del Renacimiento Español y uno de los tesoros imprescindibles de una visita a León. Tras su fachada, una perla del plateresco español, hay 51 habitaciones. Si tenemos la suerte de pasar aquí una noche, también podemos pensar en la nieve. A 60 kilómetros está la estación de Valgrande/Pajares y 90 la de de San Isidro.

Parador de Gredos

. PARADORES

Fue el primero de los hoteles de la red de Paradores (en 1928). En su interior, la decoración rústica hace que sea un lugar acogedor y señorial a la vez. Allí, en el Alto del Risquillo, el majestuoso edificio regala bellas panorámicas del Valle de Tormes, la Sierra de Piedrahita y Béjar, y el macizo de Gredos. El hotel es punto de partida perfecto para excursiones a lugares únicos como Puerto del Pico. Para el esquí tenemos la estación de La Covatilla (a 71 kilómetros).

Parador de Vielha

. ARCHIVO

Tiene una inmejorable situación, en lo alto de un cerro a la entrada de Vielha. El hotel ofrece impresionantes panorámicas de las montañas del Pirineo Catalán y de los grandes jardines que rodean el comedor circular. Vielha, capital del Valle de Arán, está a sólo 18 kilómetros de Baqueira-Beret. Así que alojarse en este parador es una perfecta opción para disfrutar de sus pistas y de la naturaleza.

Parador de Sos del Rey Católico

. EUROPA PRESS

Sos del Rey Católico es una villa medieval amurallada, construida sobre una enorme roca con vistas a amplios montes y vaguadas. En su interior, casas de piedra, con escudos, ventanas góticas y renacentistas, y calles de antiguo empedrado. Todo ello es Conjunto Histórico-Artístico. A la altura de tanta monumentalidad está el parador. Se trata de un edificio noble de estilo aragonés. Desde aquí podemos llegar a la nieve: la estación de Candanchú queda a 80 kilómetros y a unos 100 la de Formigal.

Parador Santo Domingo

. RESUINSA

Santo Domingo de la Calzada se levanta sobre una llanura a orillas del río Oja, en la Sierra de la Demanda. La localidad está vinculada al Camino de Santiago, al Francés, desde su origen. El hotel ocupa un antiguo hospital del siglo XII, levantado por Santo Domingo junto a la catedral para acoger a los peregrinos que recorrían el camino. Para esquiar, la estación de Valdezcaray queda a poco más de 30 kilómetros.

Parador de Segovia

No es precisamente el parador más bonito (no, no está a la altura de Segovia), pero desde su modernas habitaciones ofrece estupendas panorámicas. El hotel es un enclave idóneo para acercarnos a los espacios naturales que alberga la provincia. Entre ellos, La Pinilla su estación de esquí, que está a 73 kilómetros.