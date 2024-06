Este el mejor y más lujoso hotel de Madrid según la Guía Michelin: cuánto cuesta pasar la noche

La Guía Michelin no solo reconoce a los mejores restaurantes de todo el mundo, sino que también otorga prestigiosas distinciones a los hoteles más lujosos. En este caso, la máxima puntuación que puede tener un alojamiento son tres llaves, y en España ha habido cinco que lo han conseguido, aunque solo uno se encuentra en la ciudad de Madrid. Y no es ni el Four Seasons ni el Rosewood Villa Magna, que tienen dos.

El título de mejor hotel de Madrid es para el Mandarin Oriental Ritz, uno de los más emblemáticos de toda la capital. Este palacio de la Belle Époque fue inaugurado por Alfonso XIII en el año 1910, y tras una profunda reforma bajo la propiedad del grupo hotelero, este alojamiento de cinco estrellas ha conseguido coronarse como el mejor de toda la ciudad española en edición de la Guía Michelin.

El impresionante Mandarin Oriental Ritz de Madrid

Entrada principal del hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid. Hiberus © Madrid Destino

El espectacular Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid cuenta con un total de 167 habitaciones con todo tipo de lujos. Se encuentra situado en el conocido Triángulo del Arte, muy cerca del Parque del Retiro y lleva más de un siglo acogiendo a todo tipo de personalidades, tanto que se ha convertido en un emblema más de la ciudad de Madrid.

El hotel cuenta con cinco bares y restaurantes bajo la dirección culinaria del chef Quique Dacosta, lo que hace que los huéspedes tengan una experiencia gastronómica de otro mundo. Además, también tiene un impresionante spa para que quienes se alojen en él se relajen por completo: hay una piscina climatizada, numerosos entrenamientos personalizados y muchos tratamientos de lujo. Eso sí, ninguno de ellos es precisamente barato, y es que pasar una noche en el Mandarin Oriental Ritz es de lo más caro que se puede hacer en Madrid.

¿Cuánto cuesta una noche en el Ritz de Madrid?

Suite presidencial del Mandarin Oriental Ritz Madrid Mandarin Oriental Ritz Madrid

Las habitaciones del Mandarin Oriental Ritz de Madrid son las más lujosas de la capital, y obviamente tendrás que desembolsar una gran cantidad de dinero si quieres alojarte en una de ellas. Puedes pernoctar una noche en una de sus estancias básicas, dentro de lo sencillas que pueden ser, por 1.400 euros la noche, mientras que si pretendes quedarte en su impresionante Suite presidencial, tendrás que soltar la friolera de 6.500 euros. Obviamente no es una experiencia barata, pero sí única en toda la ciudad de Madrid.

