Así es el lujoso hotel de Londres en el que se alojará el Real Madrid para la final de la Champions League

El fútbol mueve pantagruélicas masas alrededor de todo el mundo, y es por ello que los hoteles se frotan las manos con cada gran competición del deporte rey, como la Eurocopa 2024 de Alemania o la final de la Champions League, que este año se celebrará en el Estadio de Wembley (Londres). El partido entre el Real Madrid y al Borussia Dortmund es uno de los más esperados del año, y por ello la capital británica se llenará de turistas procedentes de España y Alemania que coparán las calles.

La masiva afluencia de aficionados hace que los equipos escojan hospedarse durante los días previos en hoteles un poco alejados del centro de la ciudad, y eso es lo que ha hecho el Real Madrid: el cuadro de Carlo Ancelotti preparará la final de la Champions en el lujoso complejo The Grove Hotel and Spa, uno de los alojamientos más impresionantes que se pueden encontrar cerca de Londres.

The Grove, el hotel del Real Madrid para la final

The Grove Hotel Golf and Spa The Grove Hotel

El impresionante complejo The Grove Hotel and Spa se encuentra ubicado en Chandler's Cross, a unos cuatro kilómetros de Londres y a media hora del Estadio de Wembley. Este espectacular hotel de cinco estrellas en plena campiña de Hertfordshire se sitúa en un increíble entorno de más de 120 hectáreas repleto de vegetación, y cuenta con hasta 214 habitaciones repletas de todo tipo de lujos.

Uno de los edificios que componen este imponente complejo hotelero es una mansión del siglo XVII que cuenta con 13 suites, pero los jugadores del Real Madrid no solo podrán disfrutar de un importante descanso antes de jugar el partido más importante de la temporada, sino que también podrán relajarse realizando multitud de actividades sin salir del hotel y con total privacidad.

The Grove Hotel Golf and Spa The Grove Hotel

The Grove cuenta con unos inmensos jardines por los que pasear si el tiempo londinense acompaña, pero además también podrán disfrutar de cinco restaurantes de lujo en los que tendrán una experiencia culinaria inolvidable, así como bañarse en su impresionante piscina, tomar el sol en una playa artificial o entrenar en una de sus pistas de tenis, así como echar unos hoyos en su espectacular campo de golf.

La realidad es que el Real Madrid no podía haber escogido un lugar mejor para buscar la tranquilidad y la concentración antes de la final de la Champions, aunque si quieres sentirte como Jude Bellingham, Toni Kroos o Vinicius Jr., debes saber que tendrás que sacar la billetera: alojarte una noche en The Grove Hotel and Spa no te costará menos de 700 euros, y eso para dormir en una habitación básica.

