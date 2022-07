10 hoteles espectaculares con vistas al mar que aún puedes reservar para el mes de agosto

Se ha echado el tiempo encima y te acabas de dar cuenta de que no tienes nada reservado y te mueres por unos días en la playa. A estas alturas del verano, el cartel de “completo” cuelga en muchos establecimientos, sobre todo en los que presumen de estar a pie de playa. Antes de rendirte y lamentarte, echa un ojo a estas propuestas. Diez hoteles con muy buena pinta y mejores recomendaciones, bien situados y, lo que ahora mismo es más importante, ¡con camas para ti! Eso sí, no te lo pienses mucho o sí te quedarás sin playa este año.

Hotel Ilunion Calas de Conil, cerca de Roche. ilunionhotels.com

Ilunion Calas de Conil (Cádiz)

Cádiz es siempre uno de los destinos más solicitados. Sus playas, la animación de sus pueblos, la buena comida y el buen ambiente llama por igual a jóvenes que buscan fiesta como a familias que solo quieren descansar y jugar en la playa. Sea cual sea tu caso, este hotel a dos minutos de la playa de Roche es ideal. Despertarse, abrir las puertas de tu balcón y ver el mar… es una maravilla. ilunioncalasdeconil.com

Hotel Silken El Pilar Andalucía, en Estepona. hoteles-silken.com

Hotel Silken El Pilar Andalucía

La Costa del Sol es un clásico que nunca falla y por eso está siempre todo lleno. Este precioso hotel de 4 estrellas está ubicado en el centro de Estepona y a unos pasos de la playa. Perfecto para los que no quieren coger el coche en vacaciones. Inaugurado hace un año, el edificio cuenta con todo tipo de comodidades y la decoración tiene guiños al estilo andaluz clásico, pero con un toque moderno y vanguardista. hoteles-silken.com

Moderno diseño en el hotel Carboneras Cabo de Gata. hotelcarbonerascabodegata.com

Hotel Carboneras Cabo de Gata

Lo más espectacular de este hotel es su ubicación. Cabo de Gata, en su condición de Parque Natural, tiene muy limitada la oferta hotelera, por lo que encontrar un hotel de cuatro estrellas es algo que no hay que dejar escapar. Con un diseño moderno, en forma de cubos que van descendiendo la ladera camino de ese mar tan azul, este pequeño hotel puede ser todo lo que estás buscando. Piscina con vistas al mar, terraza y un completo Spa para dejar que te cuiden. hotelcarbonerascabodegata.com

Hostal Spa Empùries, en Gerona. hostalempuries.com

Hostal Spa Empúries (Costa Brava)

La más pura esencia de la Costa Brava concentrada en este pequeño hotel. Escondido entre un bosque de pinos y a unos pasos del yacimiento arqueológico de Empúries, sus instalaciones parecen mezclarse con la naturaleza. Sus habitaciones están decoradas con mucho gusto, tiene dos restaurantes y un Spa. Además, el propio hotel organiza actividades para que tus vacaciones sean muy especiales, como sesiones de yoga en la playa o rutas en bici por los senderos que le rodean. hostalempuries.com

Hotel Royal Marina, junto a Puerto Calero (Lanzarote). royalmarinasuites.com

Hotel Royal Marina (Lanzarote)

Si Lanzarote ya es de por sí un remanso de paz, este hotel situado junto a Puerto Calero es relax total. Lejos de los grandes complejos en los que siempre hay mucho movimiento, aquí podrás disfrutar de esas ansiadas vacaciones en las que descansar y recargar las pilas. ¿Imaginas un desayuno tranquilo en un balcón desde el que ves el mar? Además de las vistas, toda la decoración del hotel está cuidada al detalle, dando prioridad al color blanco, los materiales naturales y las líneas rectas. royalmarinasuites.com

Playa de la Lanzada, en Galicia. Armando Gonzalez Alameda

Pousada A Lanzada (Galicia)

La playa de la Lanzada es una de las más amplias y espectaculares de Galicia. Da paso a la isla de O Grove, donde los expertos dicen que se come el mejor marisco. ¿Necesitas más argumentos para reservar en este encantador hotel? Hay uno más, se trata de una opción bastante económica para estas fechas. El hotel ocupa una gran casa de piedra y las habitaciones son sencillas, pero cómodas y completas. Y lo que es más importante: con vistas al mar para que sea el sonido el Atlántico el que te despierte cada mañana. eurostarshotels.com

Vista de Troia, en Portugal. Getty Images/iStockphoto

Troia Design Hotel (Portugal)

Perfecto para una ocasión especial o darte ese lujazo que te mereces. La playa de Troia no solo es una de las mejores de Portugal, podemos decir que del mundo. Y este hotel de 5 estrellas está situado justo en la mejor parte. Tanto por fuera como por dentro el diseño manda. Las habitaciones son un sueño y entre sus instalaciones, además de restaurantes, piscina infinita con las mejores vistas, Spa y otros clásicos, también cuenta con casino. troiadesignhotel.com

Hotel Château des Tourelles, en Nantes. relaisthalasso.com

Château des Tourelles (Nantes, Francia)

A unos minutos de Nantes se encuentra este hotel tan especial. Y es que, ya que parte del atractivo de la zona es visitar los famosos castillos del Loira, qué mejor que quedarse a dormir en uno. ¡Y con vistas al mar! Y cuando hablamos de castillo, es uno de verdad, con sus altas torres circulares que terminan con el característico casquete cónico de pizarra al más puro estilo medieval o de cuentos de princesas. relaisthalasso.com

Costa de las Landas, en la Nueva Aquitania. Getty Images/iStockphoto

Le Grand Hotel de la Plage (Francia)

Típico hotel del que no quieres salir por muchos planes que tengas cerca. El entorno es una maravilla, al final de una de las playas más largas de Europa y entre las más cotizadas por los amantes del surf. Hablamos de las Landas, al suroeste de Francia. Sobre una de las dunas se asienta este moderno hotel en el que el azul del océano se cuela por todos los rincones. Su restaurante, también con vistas al mar, ofrece todo tipo de delicias locales, entre las que destacan las ostras. legrandhoteldelaplage.fr

La bahía de Nápoles al atardecer. Getty Images

Hotel Stabia (Nápoles)

Terminamos en Italia y por todo lo alto. Las vistas de este hotel de estilo clásico italiano no son de una playa cualquiera. Cuando abres uno de sus balcones te espera el precioso golfo de Nápoles, con el majestuoso Vesubio al fondo. Al salir del hotel tienes playa, pero también la posibilidad de visitar Pompeya, la vibrante Nápoles o la elegante Costa Amalfitana. No te lo pienses mucho porque un hotel así y a este precio no es fácil de encontrar en esta zona. stabiahotel.it

