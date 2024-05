Este hotel de Madrid ofrece un increíble pack con entrada para el concierto de Taylor Swift: tendrás que pagar 30.000 euros

Taylor Swift pisará España los próximos 29 y 30 de mayo con dos conciertos en el Santiago Bernabéu, en Madrid, dentro su 'The Eras Tour', que ya es la gira más exitosa de todos los tiempos. La cantante hace un repaso de toda su carrera en sus espectáculos, incluido su último álbum 'The Tortured Poets Deparment'. De hecho, se ha desatado un fenómeno llamado Swiftcation, en el que los fans viajan a otras ciudades de Europa como París, Lisboa o Edimburgo solo para verla.

Las entradas para los dos conciertos de Taylor Swift en el estadio del Real Madrid se agotaron en cuestión de segundos, y es que la locura con la cantante de 'So High School' es inusitada, tanto que ha trascendido lo musical y ha llegado al ámbito económico. Muchos no sobrevivieron a la apodada 'The Great War', es decir, no consiguieron tickets para 'The Eras Tour', pero todavía tienen una posibilidad de ver a la cantante en Madrid. Eso sí, desembolsando la astronómica cantidad de 30.000 euros.

El 'pack Taylor Swift' del Hotel VP Plaza España Design

El hotel de cinco estrellas Hotel VP Plaza España Design ha lanzado el 'Pack Exclusivo Swiftie', con el que podrás ver a Taylor Swift en el Santiago Bernabéu el próximo 30 de mayo. "Nos hemos propuesto encontrar al 'Swiftie' número 1, y queremos que esté en nuestro increíble hotel de lujo VP Plaza España Design", dice el alojamiento en su web. Con este paquete podrás "soñar con el concierto de tu vida en una de las habitaciones más espectaculares de la capital", además de comer en restaurantes increíbles en una ubicación privilegiada.

Este pack incluye dos noches de alojamiento (30 y 31 de mayo) en la Suite Presidencial de 120 metros cuadrados para dos personas, así como dos entradas VIP para el concierto de Taylor Swift con todo tipo de lujos: acceso exclusivo, servicio de catering antes y durante del espectáculo e incluso una azafata y un servicio totalmente personalizado. Además, podrás ir y venir del Santiago Bernabéu en un Transfer privado, lo que te ahorrará el agobio que supondrá montar en el metro después del show.

El día 30 de mayo podrás disfrutar de una deliciosa y lujosa comida en el Ginkgo Restaurante & Sky Bar, así como una experiencia espectacular para el concierto: peluquería, estilista y personal shopper para que nos ayude a escoger el outfit de la era de Taylor Swift que más os guste. Además, tras regresar del Santiago Bernabéu podrás disfrutar de una barra libre. El día 31 tendrás desayuno VIP en la habitación, así como un tratamiento de spa y un circuito de agua privado, y para finiquitar esta gran experiencia, comerás en un restaurante con dos estrellas Michelin.

Junto a todas esas increíbles experiencias el propio concierto de Taylor Swift, el 'Pack Swiftie' del Hotel VP Plaza España Design también incluye una botella de champán en la habitación, un libro especial para los fans de la cantante de 'Right Where You Left Me' y hasta un pintalabios de la tonalidad que usa la artista. ¿Suena bien? Pues si quieres disfrutar de todo ello tendrás que desembolsar la friolera de 30.000 euros. Eso sí, podrás disfrutar de 'The Eras Tour' como nadie.

