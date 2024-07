Una experta en etiqueta explica cómo debes pedir a alguien que te cambie el asiento en un avión

Cuando subimos a un avión y no hemos elegido asiento, es posible que nos quedemos separados de nuestros amigos o familiares, por lo que es habitual que se produzcan cambios de sitio entre pasajeros.

Pero, ¿cómo se debe abordar a un pasajero con el que queremos cambiarnos el sitio? Diane Gottsman es gurú de la etiqueta y especialista en comportamiento de adultos, y explica los pasos a seguir en un artículo del diario The Sun.

La experta sostiene que solo debes solicitar el cambio si puedes ofrecer un asiento equivalente a cambio. "Por supuesto, tú deseas seleccionar un pasajero al que pueda ofrecerle intercambiar un asiento igual o mejor para poder sentarte al lado de un amigo o familiar", dice.

Debes evitar preguntar a alguien que viaje en una clase de cabina superior, así como a alguien con una mejor posición de asiento. Por ejemplo, si estás en un asiento del medio, no sería cortés pedirle a alguien en un asiento del pasillo que lo cambie a menos que sea absolutamente necesario.

Jackie Vernon-Thompson, fundadora de From the Inside-Out School of Etiquette, agrega: "Al hacer arreglos, se tienen en cuenta la conveniencia y la comodidad".

"Es posible que algunos tengan piernas más largas y hayan pagado tarifas adicionales por ese espacio extra para las piernas. A otros les puede resultar más cómodo apoyar la cabeza en el lado cercano a la ventana, o puede que les guste la sensación acogedora cerca de la ventana", dice.

"Pedirle a un compañero de viaje que cambie de asiento, muy probablemente, lo colocará en una posición incómoda", explica.

Otra experta, Jodi RR Smith, de Mannersmith Etiquette Consulting, también aconseja sobre la mejor manera de preguntar.

"Sabemos por estudios psicológicos que las personas tienen más probabilidades de acceder a una solicitud cuando existe una razón establecida. Asegúrate de incluir un motivo. Es perfectamente aceptable negarse a cambiar de asiento", dice.