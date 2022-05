María Ángeles Álvarez y Elena Maroto han sido las ganadoras de los sorteos de un crucero en el Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, el barco de cruceros más grande del mundo, y de una travesía de seis días y cinco noches en el MSC Grandiosa, el barco donde se ruedan los episodios del programa “First Dates Cruceros”.

Ambas ganadoras han destacado lo agradable de la experiencia, calificada como “fantástica” por María Ángeles, que disfrutó de dos días de navegación para dos personas en el crucero inaugural del Wonder of the Seas. Por su parte, Elena ha destacado que “todo estuvo genial, superó con creces mis expectativas”, tras disfrutar de un crucero de seis días y cinco noches de navegación para dos personas en camarote con balcón a bordo del MSC Grandiosa.

Elena Maroto y su hija a bordo del MSC Grandiosa. M.A. Álvarez

El Wonder of the Seas pertenece a la compañía Royal Caribbean y es el nuevo rey de los océanos. Desplaza 236.857 toneladas brutas y tiene 362 metros de eslora y 64 de manga. Sus 18 cubiertas albergan 2.867 camarotes para alojar hasta 6.988 pasajeros. En sus 17 cubiertas cuenta con actividades aptas para todas las edades, salas de juegos para los más pequeños, zonas especiales para adolescentes y áreas perfectas para el relax y el disfrute.

El Wonder of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo. Royal Caribbean

El MSC Grandiosa, con 331 metros de eslora y 67 metros de alto, ofrece a sus pasajeros una completa oferta de gastronomía, servicios y entretenimiento a bordo. Cuenta con cinco restaurantes de diferentes especialidades, doce zonas de restauración, 21 bares y salones, más de 700 metros cuadrados de espacio solo para niños, un Spa de 1.100 metros cuadrados, un teatro con capacidad para casi mil espectadores y más de un kilómetro cuadrado de espacio para compras, además de dos espectáculos exclusivos con la firma de Cirque du Soleil.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.