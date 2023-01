Viajar con niños es diferente porque, aunque ocupan poco, necesitan mucho equipaje y los padres se preocupan más porque no les falte de nada a ellos en un viaje. Pero, esto no quiere decir que los mayores tengan que cargar con más equipaje, ya que es beneficioso que desde pequeños aprendan a hacer su propia maleta y la lleven encima (acomodada a su peso y altura) porque mejorará su autonomía y desarrollo. Por eso, no es mala idea comprarles una maleta que se ajuste a sus características y que les guste llevar a un aeropuerto o a cualquier escapada.

En relación a esto, hace unos años nacieron unas maletas para niños con un diseño de asiento (como si de un correpasillos se tratase) en las que se pueden sentar cuando se cansan en las esperas de un viaje. El tamaño y las ruedas son ideales para sus pertenencias y para poder llevarla con su peso y, además, se podrán sentar a descansar en cualquier parte. Si te ha gustado esta idea, hoy en Amazon las maletas infantiles se encuentran rebajadas y hay una que cumple con estas características y, además, es de La Patrulla Canina, los dibujos de moda hoy en día. Así que, si quieres hacerte con este modelo ¡con más de un 30% de descuento es tu oportunidad!

Rígida, con cuatro ruedas y segura para que se sienten encima niños de hasta siete años. Amazon

Para los amantes de Disney

Si tus hijos son un poco más mayores, son amantes Disney y lo que buscáis son maletas rígidas, con cuatro ruedas, de cabina para viajar en avión y un poco más adultas estos modelos de Mickey Mouse y Minnie Mouse les encantarán. La del ratón más famoso tiene un 32% de descuento esta semana, es blanca, con cuatro ruedas, rígida y 32 litros de capacidad. Y, si quisieras la versión con asiento también está disponible.

Con capacidad de 32 litros. Amazon

Por último, otro modelo rebajado, si los pequeños de la casa prefieren a Minnie Mouse, esta maleta de cabina tiene una capacidad de 34 litros, es rígida como las anteriores y tiene cuatro ruedas que giran en todas las direcciones. Además, su color azul te encantará.

Con cuatro ruedas dobles de giro multidireccional. Amazon

