¿Está la tuya entre las cinco ciudades españolas favoritas de los usuarios de Civitatis para escaparse el fin de semana?

Cuando planteamos una escapada de fin de semana, la mayoría primamos aquellos destinos que, para empezar, no estén muy lejos (para no perder más minutos de los debidos viajando) y que, además, ofrezcan actividades a todas horas. Y en España, no hay ciudad, pueblo o villa que, desde luego, no cumpla con estas premisas y, por tanto, no merezca ser visitado al menos una vez en la vida. Eso sí, como es habitual, cada año las tendencias turísticas cambian, cogiendo la delantera en el ranquin de las favoritas propuestas diversas que nos pueden ayudar a completar nuestro mapa de los places been de nuestro territorio. Pero, ¿a dónde deberíamos escaparnos este otoño?

Utilizando los datos de los destinos favoritos de los usuarios de Civitatis, nosotros ya hemos descubierto cuáles son las cinco ciudades españolas que más están triunfando entre los que usan la plataforma para reservar sus actividades. Destinos variados a lo largo y ancho de nuestra geografía que, tal y como os contamos a continuación, ofrecen multitud de experiencias para todos los gustos y bolsillos para descubrirlos. ¿Está la tuya en este ‘Top 5’?

Madrid, la favorita

Madrid es la primera ciudad española del ranking de Civitatis. Unsplash/Florian Wehde

Para disfrutar la capital, lo primero que hay que hacer es sumergirse en sus calles y rincones emblemáticos, repletos de historias y leyendas que puede que hasta ahora no conociésemos. Una primera toma de contacto que, si nos preguntas a nosotros, completaríamos con una visita al museo interactivo del que todos hablan Ikono, una incursión gastronómica por los sitios con más solera de Madrid para tapear como solo los gatos saben, una sesión en directo en el Teatro Flamenco y, por qué no, reservar nuestro primer pub crawl para conocer la fiesta madrileña y hacer amigos.

Barcelona, un destino que nunca defrauda

Barcelona siempre sabe cómo atraer y sorprender al turista. Unsplash/ D Jonez

Así es, la Ciudad Condal es uno de esos lugares que siempre va a sorprendernos, aunque hayamos ido innumerables veces. Eso sí, ¡seguro que la mayoría no ha hecho un free tour situacional para aprender de la mano de un experto sus monumentos más importantes! O uno específico para redescubrir a Gaudí y la Barcelona Modernista que tanta fama internacional le ha procurado. Y si eres de los que no puede hacer turismo sin retratarlo en Instagram, atento: puedes hacer un tour de la mano de un fotógrafo profesional para que te saque las mejores fotos en los emblemas de la urbe. ¿Acabamos dando un paseo en catamarán al atardecer mientras escuchamos un concierto de jazz en vivo? Es una experiencia única para descubrir el skyline de la ciudad.

Santiago de Compostela, más allá del Camino

El Obradoiro es el primero de sus muchos encantos. Unsplash/Victoriano Izquierdo

Famosa en todo el mundo por la peregrinación de los fieles, Santiago tiene mucha belleza monumental que ofrecer al que se acerca, directamente, a la ciudad, ya sea a través de un free tour para entrar en contacto con sus calles o apostando por descubrir desde dentro su impresionante catedral. En este punto, siempre podemos salir de los límites de la ciudad y acercarnos a las Rías Baixas a visitar una bodega y disfrutar de algunos de los manjares de la zona. ¿Te animas?

Granada, una ciudad llena de historia

Granada suele estar entre las ciudades españolas favoritas. Unsplash/Victoriano Izquierdo

La Alhambra es uno de los principales motivos para visitarla, pero es solo el aperitivo de todo lo que nos ofrece esta ciudad andaluza. Así, es indispensable acudir a este monumento y los Palacios Nazaríes, pero también recorrer los barrios del Albaicín y el Sacromonte, origen de la ciudad y cuna del flamenco respectivamente. De obligado cumplimiento también recargar pilas en un Hammam, el tradicional baño árabe y visitar algunas de sus zonas de noche, que tienen otro encanto especial. Esto puede hacerse con un free tour que relata algunos de los misterios y leyendas de la localidad o con uno histórico que recorre sus principales monumentos históricos.

Sevilla, la capital Hispalense

Un fin de semana en Sevilla, ¡le apetece a todo el mundo! Unsplash/Henrique Ferreira

Solo en el centro histórico de Sevilla se reúnen puntos emblemáticos tan interesantes como la Giralda, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, entre otros. Así que son los primeros monumentos que deberíamos conocer de la ciudad. Si queremos profundizar en su historia, hay dos propuestas de free tour que merecen la pena: el que se adentra en la evolución de la localidad a través de sus tres culturas o el que lo hace en Triana, uno de los barrios icónicos de Sevilla. Y otros atractivos que, ya sea como turistas o como habitantes, debemos disfrutar, al menos, una vez en la vida, son un paseo en barco por el Guadalquivir y un espectáculo en el Museo del baile flamenco (https://www.civitatis.com/es/sevilla/espectaculo-museo-baile-flamenco/?aid=13416&cmp=20mcvt45).

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.