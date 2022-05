Disneyland Paris anuncia la apertura de Avengers Campus, la gran apuesta de su 30 Aniversario

Avengers Campus, el primer universo de temática Marvel de Europa, ya tiene fecha de apertura en el parque Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Será el próximo 20 de julio en la mayor y más ambiciosa transformación y expansión de este parque desde su apertura.

El nuevo universo temático contará con encuentros con los superhéroes Marvel más conocidos, dos atracciones llenas de acción, tiendas y restaurantes tematizados, acrobacias, saltos, piruetas… y más sorpresas en vivo.

Elenco de superhéroes Marvel que llegan a Disneyland Paris. disneylandparis.com

La temática de este campus de Los Vengadores gira en torno a su creación por parte del mismísimo Tony Stark (Iron Man) con el objetivo de descubrir, reclutar y entrenar a la próxima generación de superhéroes. Los seleccionados entre los asistentes al parque harán equipo junto a Spider-Man, el propio Iron Man, la Capitana Marvel, Pantera Negra, Viuda Negra, Thor, Loki… y otros de los superhéroes más famosos de Marvel. Para hacer la experiencia aún más épica, los visitantes podrán adquirir su equipamiento de superhéroe en la tienda Mission Equipment.

Marvel Avengers Campus es un universo reimaginado para descubrir, reclutar y entrenar a la siguiente generación de superhéroes de esta factoría. Los visitantes podrán formar parte del equipo de Los Vengadores y sus aliados, aprender a lanzar telarañas como Spider-Man, volar al espacio junto a Iron Man y Capitana Marvel, vestirte y recargar pilas al estilo de sus superhéroes favoritos…

Recreación de una de las nuevas atracciones. disneylandparis.com

La apertura de esta nueva área dedicada al universo Marvel es una de las grandes novedades del 30º Aniversario de Disneyland Paris y representa la apuesta más ambiciosa del plan de transformación previsto para el Parque Walt Disney Studios, a la vez que representa y evalúa las posibilidades y la capacidad del resort francés de seguir ofreciendo nuevas experiencias a sus visitantes. Con la apertura del Marvel Avengers Campus y el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, Disneyland Paris se convierte en un imán para los fans de Marvel de Europa. Más información en disneylandparis.com

