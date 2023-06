Un viaje por la ría de Muros y Noia en un fin de semana: playas, pueblos históricos y rutas de senderismo

En la zona más septentrional de las Rías Bajas, se ubica uno de los tesoros naturales más impresionantes de Galicia. Se trata de la ría de Muros y Noia, un lugar hipnótico gracias a sus pintorescos pueblos llenos de historia, sus espectaculares playas y su hermoso entorno. Es un plan perfecto para disfrutar de un fin de semana lleno de aventura y conocer esta región a fondo.

Se la conoce también como ría da Estrela y se enclava entre las rías de Corcubión y Arousa. Su situación en el centro de la fachada atlántica gallega la convierte en un escenario de suave transición entre la abrupta Costa da Morte, al norte, y las turísticas Rías Bajas, al sur. Su extensión parte desde la hermosa playa de Ancoradoiro, en Muros, hasta la de Espiñadero, en Porto do Son. Una comarca de unos 400 kilómetros cuadrados marcada por el imponente estuario que forma la desembocadura del río Tambre.

El territorio esconde increíbles lugares que guardan un importante interés histórico, cultural y monumental que se traducen en los pueblos que lo forman: Muros, Noia, Lousame, Outes y Porto do Son. Esto combina a la perfección con su hermosa costa y naturaleza interior, donde se puede disfrutar de alguna que otra ruta de senderismo.

Un paseo por la villa de Muros

Muros, Galicia murosaugaesal.com

Todo el litoral se caracteriza por su historia pesquera y de salazón. Así, la localidad de Muros es uno de los mejores lugares para entender esta tradición. Proponemos como primera para esta localidad, un lugar fundado en el siglo X donde la mira siempre ha estado puesta en el mar. De esta forma, desde su costa, ascienden callejuelas que son la huella de una cultura ligada a la ría.

En su visita se podrán disfrutar lugares como su paseo marítimo repleto de barcas de pesca y de sus bonitas fachadas de galerías acristaladas. Destaca la conmovedora estatua de A Vella, que representa a una anciana sentada mirando al mar y esperando la llegada de los marineros.

Igualmente, su casco antiguo es otro punto de gran interés. De carácter medieval, es necesario pasear por sus calles para disfrutar de toda la esencia del pueblo. De todos sus edificios destaca el Mercado de Abastos, un imponente edificio que impresiona por su monumental escalera doble. Desde este punto puedes acercarte por la Rua Real y Rua Esperanza a las bonitas plazas de la Pescadería Vella y Santa Rosa, hasta terminar en la popular Curro da Praza.

Aquí se ubica la Casa do Concello (Ayuntamiento) y subiendo a la parte más alta de la villa se encuentra la ex-colegiata de San Pedro. Se trata de un edificio del siglo XIII que se transformó en colegiata en el siglo XIV, gracias al Papa Alejandro VI, cambiando su estilo románico, del que solo se conserva la portada, al gótico marinero. Si se desea realizar una visita guiada y disfrutar de Muros en todo su esplendor, desde Muros vila de agua e sal brindan esta opción.

El Monte Louro y la Laguna de Xalfas

El Monte Louro y la Laguna de Xalfas, Galicia XURXO LOBATO (istock)

A pocos kilómetros de Muros se encuentra unos de los símbolos más importantes de la ría. Estamos hablando del mítico Monte Louro, un peñón que se alza en solitario y que hace de puerta a toda la ría. Todo su conjunto es un tesoro natural valorado de forma excepcional por los vecinos de la zona. Comprende playas, pedregales, faros y unas vistas del horizonte increíbles. Sin embargo, lo que quizá llama más la atención es la laguna que acoge.

Se trata de la laguna de Xalfas, la cual está cerrada al mar por las dunas de la playa de Area Maior, más conocida como playa de Louro. La zona húmeda se rodea de un pequeño bosquete inundable, pues en las épocas más lluviosas el riachuelo que la alimenta la llena hasta los dos metros de profundidad. Junto a ella se abre la hermosa playa de arena blanca al pie de monte, creando una imagen espectacular.

Igualmente, podemos encontrar otros arenales como el de Ancoradoiro, que alberga un pinar, pero también toda una sucesión de conjuntos de rocas entre los que quizás el más famoso sea el Simprón.

Visita la Noia histórica

Iglesia de San Martiño de Noia, Galicia Getty Images/iStockphoto

La otra gran ciudad que nos ofrece la ría da Estrela es Noia, una localidad que alberga un impresionante pasado medieval. Este se traduce en sus iglesias más relevantes y su imponente Ponte Nafonso, que la comunica con Outes. Durante mucho tiempo, la ciudad fue el enclave portuario más importante del Atlántico. Se la conocía como 'El puerto de Santiago' debido a su situación estratégica y cercanía con la ciudad.

La mejor forma de descubrir todos sus secretos es pasear por su casco antiguo, uno de los más bonitos de Galicia y declarado Conjunto Histórico Artístico. Así, se descubrirán lugares como sus típicas casas marineras con soportales de estilo gótico. Sus símbolos nobiliarios hacen referencia a las casonas señoriales y a los pazos urbanos más importantes, como la Casa da Xouba y el Pazo Dacosta.

A su vez, Noia cuenta con una singularidad única en Europa, pues alberga el conjunto de lápidas más antiguo del continente. Se trata del Museo das Laudas Gremiais, una colección de 500 lápidas de piedra talladas entre los siglos XIV y XIX. Estas se ubican dentro de la iglesia de Santa María A Nova (siglo XIV), uno de los templos más importantes de la ciudad.

Caben destacar otros edificios religiosos como la iglesia de San Francisco o la de San Martiño. Esta última se localiza en la Praza do Tapal y fue construida en el siglo XV en un estilo gótico. Sin embargo, este templo acoge una leyenda 'negra' en torno a su torre inacabada, pues esta nunca llego a construirse debido a que se decía que quién osara intentarlo correría un destino fatal.

Descubre las rutas de senderismo a orillas del Tambre



Central Hidroeléctrica del Embalse del río Tambre, Galicia turismo.gal

Para los amantes del senderismo, la ría brinda numerosas rutas de gran interés, configurándose también como una potencia en turismo rural. Una de las más importantes es la que comienza en la Central Hidroeléctrica del Embalse del río Tambre, una construcción del arquitecto gallego Antonio Palacio levantada en el año 1932.

Muy cerca de ella se encuentra el hermoso puente colgante, el cual cruza el río y constituye el punto de inicio de los senderos. En este entorno podremos encontrar hasta tres rutas, de distinta dificultad (azul, verde, rojo) y longitud. Esta última oscila entre los 3 y los 7 kilómetros, siempre en sentido ida y vuelta.

Estos caminos permiten admirar y descubrir la otra cara de la ría: la montaña. Una combinación que hace de este lugar uno de los mejores de Galicia. El entorno es único, con vistas de la montaña y el Tambre que cualquiera que lo visite recordará de por vida.

Ruta de senderismo de los Ríos Vilacoba y San Xusto

Siguiendo con el senderismo, la otra gran ruta que brinda la ría da Estrela es la que recorre los ríos Vilacoba y San Xusto. Ubicada en el concello de Lousame, este lugar permite caminar por el sendero que recorre las fábricas de papel abandonadas. Es uno de los recorridos más mágicos y misteriosos de Galicia, pues el bosque arropa en todo momento el sendero.

Un camino marcado por los fantasmas de roca y musgo de las fábricas de papel, que antiguamente constituían un gran motor económico en el lugar. Son un total de siete, de las cuales destaca la fábrica de Fontán o de o Castro. La construcción, del siglo XIX, guarda la estructura completa a pesar de que la naturaleza se haya apropiado de ella.

Igualmente, otro punto de interés en el camino es el monasterio de San Xusto de Toxosoutos, el cual puede ser el punto de partida de la ruta. Esta permite disfrutar tanto de las fábricas de papel como de sus impresionantes cascadas. Una combinación digna de admirar.

Igualmente, otro punto de interés que podemos encontrar en Lousame es el museo minero de San Finx. Se trata del yacimiento más importante de estaño y wolframio de Galicia. En la visita se echará una vista atrás a la historia y memoria de Lousame, una localidad con una estrecha vinculación con la minería.

Las playas de Porto do Son y el Castro de Baroña

Castro de Baroña, Galicia Getty Images/iStockphoto

Una ría no sería una ría sin las playas, y las que se ubican en este estuario son de las más espectaculares de Galicia. Así, recomendamos recorrer todo el litoral del concello de Porto do Son en busca de las mejores para un baño. De esta forma destacan las playas de As Furnas, Queiruga, Río Maoir o Dique o la de Espiñerido.

Más allá de estos arenales, la costa de Porto do Son guarda un tesoro histórico y cultura que quita el aliento. Se trata del Castro de Baroña, asentamiento costero de la Edad de Hierro de gran importancia. Las evidencias muestran que fue el hogar de una comunidad de agricultores y ganaderos con una gran relevancia en la pesca y el marisqueo.

En la visita a este lugar único es imprescindible subir hasta lo alto del monte Enxa. Allí se encontrará un mirador con las mejores vistas de la ría completa. La estampa es única, pues se observará a la perfección todos los lugares que conforma la ría de Muros y Noia.

Vista de la ría de Muros y Noia desde el monte Enxa Vista de la ría de Muros y Noia desde el monte Enxa

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.