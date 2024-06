Esto es lo que tienes que tener en cuenta si viajas a Marrakech este verano

Marrakech es uno de los lugares más turísticos del norte de África. La ciudad de Marruecos se encuentra a tan solo dos horas de vuelo de Madrid, por ello no es de extrañar que muchos viajeros opten por visitar esta fantástica urbe, aunque lo cierto es que cualquiera que coja un vuelo desde España debe tener en cuenta varias cuestiones antes de embarcar rumbo a este espectacular destino.

A pesar de que la ciudad de Marrakech esté próxima a Europa, Marruecos es un país con bastantes diferencias respecto a España, por lo que hay ciertas cosas que los marroquís y sus autoridades hacen de manera distinta. Una de ellas la ha recalcado una usuaria en TikTok, y tiene que ver con un tema muy importante en el aeropuerto.

Qué debes saber antes de ir al aeropuerto de Marrakech

Tal y como cuenta la usuaria @carlaverahuerta, en el aeropuerto de Marrakech no aceptan las tarjetas de embarque digitales, por lo que deberás olvidarte de llevarlas en el móvil y tendrás que imprimirlas, tal y como ha explicado a través de un vídeo en TikTok que ya suma más de 270.000 visualizaciones y 141 comentarios de otros usuarios.

Eso sí, la usuaria recalca que "eso solo pasa si viajas con una aerolínea de bajo coste", citando como ejemplo a Ryanair, pero que es algo que hay que tener muy en cuenta. Sobre dónde se pueden imprimir las tarjetas de embarque, explica que "en las medinas hay un montón de sitios", y que si no, "en el hotel seguro que os hacen el favor". Por lo tanto, aunque no siempre te obliguen a llevarlas impresas, es mejor llevarlas en ambos formatos y no solo en el teléfono móvil.

Qué tener en cuenta y cuándo viajar a Marrakech

Marrakech PIXABAY / MEMOTRAVELS

Además de llevar las tarjetas de embarque impresas, hay que tener otros muchos factores en cuenta a la hora de viajar a Marrakech, como los peligros que te puedes encontrar en la ciudad. Por ejemplo, es crucial no hablar con los lugareños sobre la política nacional, así como evitar zonas conflictivas alejadas del centro como los barrios de Sidi Moumen y Hay Mohammadi. Además, también se recomienda vestir de manera recatada acorde a las costumbres locales, respetar sus normas y llevar siempre bien seguro el bolso o la mochila con la que se viaje.

Respecto a cuál es la mejor época viajar a Marrakech, lo ideal es viajar entre los meses de marzo y mayo, ya que en primavera las temperaturas no son tan frías como en el crudo invierno, ni tampoco padecerás el calor asfixiante que puede haber en verano. En otoño también podrás disfrutar de la ciudad en todo su esplendor por las mismas razones.

