Viaje exprés con el descuento del Verano Joven: ciudades que puedes ver en un día

Llega el verano, y con él los esperados descuentos del Verano Joven 2024 en España. Entre los días 1 de julio y 30 de septiembre, los jóvenes entre 18 y 30 años pueden disfrutar del verano de sus sueños a un precio más asequible.

Este año no hay excusas para no viajar, y es que el Verano Joven nos ofrece la posibilidad de disfrutar de cualquier ciudad de la península ibérica cogiendo el primer tren que salga por la mañana y regresando por la noche, ¿quién no ha deseado alguna vez escapar de la rutina y hacer un plan diferente aunque solo sea durante un día? Estas son las ciudades que no te puedes perder para sacar el máximo provecho a tu día de descanso.

Barcelona: Gaudí y un pícnic en la playa

Barcelona es una de las ciudades más visitadas de España y Gaudí es uno de los responsables de su éxito. Aunque la ciudad catalana requiere varios días para recorrerla, en un día se pueden hacer infinidad de cosas. Si coges el tren desde bien temprano puedes comenzar tu estancia en la ciudad visitando la Casa Batlló en el Paseo de Gracia 43. Esta obra de Gaudí, que te sumergirá en una agradable experiencia, tiene una sorpresa final que no te puedes perder.

Cuando acabes con esta visita, continuando por el Paseo de Gracia, a la altura del número 92, está la Casa Milà - La Pedrera, otro de los edificios de Gaudí emblemáticos en la ciudad. Por la tarde, un paseo por la playa de la Barceloneta y un pícnic en la arena disfrutando de las vistas al mar.

Sevilla: una escapada tranquila al sur

Aunque es un destino caluroso, visitar esta ciudad siempre merece la pena. Y aunque tiene muchas cosas que ver, pasear por sus calles durante un día es el plan perfecto. La primera parada puede ser en el encantador barrio de Santa Cruz: disfrutar de una mañana tranquila paseando por sus calles y recordando el olor a azahar (aunque no sea primavera) ahora está al alcance de todos los jóvenes. Para comer, un tapeo por este barrio tan especial con vistas a la Catedral de Sevilla y el Alcázar.

Llegada la tarde, dos visitas obligatorias: Plaza de España y Triana, donde hay unas impresionantes vistas para ver el atardecer a la orilla del río Guadalquivir antes de coger el tren para volver a la realidad.

Gijón: al norte para ver el mar

Otra de las ciudades que se puede disfrutar durante un día es Gijón. Pasar el día en la playa de San Lorenzo puede ser el plan perfecto para este verano. Pasear por las calles de la ciudad norteña y comer en un restaurante de comida típica asturiana es ideal para desconectar de una semana inmersa en una rutina llena de trabajo.

Por la tarde, antes de coger el tren de vuelta a casa, puedes dar un tranquilo paseo por el Cerro de Santa Catalina tomando un helado, mientras observas el mar.

Valencia: día entero en la playa

A menos de dos horas de Madrid, la playa de la Malvarrosa en Valencia puede ser un plan ideal para pasar el día con amigos. Solo hace falta una toalla, el bikini y el descuento del Verano Joven para coger el primer tren. Desconectar, darte un baño en el mar y comer en la playa es un plan diferente para alegrar cualquier domingo (u otro día de la semana).

Otra escapada al norte, pero esta vez a Galicia

A Coruña tiene de todo para pasar un día allí (o más si tienes tiempo). Para comenzar, un paseo por la Avenida de la Marina y un buen desayuno para reponer fuerzas antes de visitar la Plaza de María Pita, la más conocida de la ciudad.

Después de comer es imprescindible un paseo por el casco antiguo de la ciudad para conocer sus calles. En él te encontrarás un entresijo de piedra y edificios de poca altura y podrás visitar lugares como el Jardín de San Carlos o la Iglesia de Santiago.

Para acabar, antes de coger el tren, una pequeña ruta desde el Castillo de San Antón hasta el paseo marítimo, que tiene más de 12 km de longitud. Un momento de relax, alejado del bullicio para conseguir esa pequeña dosis de energía para continuar con la rutina el resto de semana.

