Turismo de compras: 7 destinos perfectos para los 'shopping lovers'

Hay viajes y destinos para todos los gustos, para quienes prefieran la naturaleza, las ciudades, la cultura, la historia e incluso las compras. Los 'shopping lovers' o amantes de las compras buscan lugares donde puedan disfrutar de tiendas de todo tipo, desde artesanías hasta marcas prestigiosas, desde comercios locales hasta grandes centros comerciales. En definitiva, se trata de un nuevo tipo de turismo con cada vez más adeptos.

Madrid

Rastro de Madrid. Vanesa Galván Fernández

La capital española contentará a todos los 'shopping lovers' con su gran oferta. Si queremos encontrar verdaderos chollos, la mejor opción es acudir al Rastro, el famoso mercadillo del barrio de Lavapiés. Pero si lo que queremos es algo más lujoso y exclusivo, en el barrio de Salamanca encontraremos marcas prestigiosas y piezas de alta costura.

Barcelona

Passeig de Gràcia. Getty Images/iStockphoto

En Barcelona también encontraremos lugares para todos los tipos de amantes de las compras. Por ejemplo, en el Passeig de Gràcia los bonitos edificios modernistas acogen tiendas de grandes marcas conocidas en todo el mundo y firmas de moda lujosas. Para un ambiente más alternativo, nuestro destino es el Carrer Tallers, donde caminaremos entre comercios de artesanías, música y moda vintage.

París

Galerías Lafayette. Manjik / iStock

En una ciudad tan turística como París, los 'shopping lovers' también encuentran su lugar. El triángulo de oro de las compras, donde veremos importantes marcas de moda, se sitúa entre las avenidas de los Champs-Élysées, Montaigne y George V. Por otro lado, también merece la pena acercarse al barrio Haussmann-Opéra-Saint-Lazare y su buque insignia: las Galerías Lafayette.

Londres

Calle comercial en el barrio de Mayfair. Getty Images

Londres es una urbe dinámica, vibrante y cosmopolita, y es normal que tantos amantes de las compras acudan a ella. Los productos de lujo los encontraremos en Mayfair y las tiendas alternativas en Notting Hill, aunque también hay grandes centros comerciales como el de Westfield Stratford City.

Milán

Galería Vittorio Emanuele II Andrey Omelyanchuk

Milán es la cuna de la moda y eso es innegable. La ciudad italiana rebosa lujo por todos los costados, tal y como demuestran las numerosas tiendas del cuadrilátero de oro. Se trata de una zona cuadrada delimitada por las calles Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della Spiga y Via Sant'Andrea. Tampoco podemos perdernos la visita a la Galería Vittorio Emanuele II y sus elegantes comercios.

Estambul

Gran Bazar. chris-mueller / iStock

La principal atracción turística para los 'shopping lovers' no puede ser otro que el Gran Bazar. Aquí los visitantes encontrarán todo tipo de productos, desde joyas hasta alfombras, ropa y souvenirs. Otras opciones son el Arasta bazaar, el bazar de las especias y la famosa calle İstiklal.

Dubai

Dubái PIXABAY / ENJOYTHEWORLD

Dubai es sinónimo de lujo y sus tiendas son testigo de ello. Esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos puede presumir de contar con el centro comercial más grande de todo el mundo, el Dubai Hall, aunque también están el Zoco Madinat Jumeirah, el Ibn Battuta Mall y el Dubai Marina Mall.

