Trineos tirados por perros en España que recorren las rutas más mágicas del invierno: "Es muy adictivo y te engancha"

Con la llegada del invierno, algunas actividades al aire libre se posponen hasta que las temperaturas vuelven a subir. Este no es el caso del 'mushing', también conocido como el deporte del perro de trineo. Se puede practicar desde hace más de un siglo en España, pero no mucha gente lo conoce.

¿Qué es el 'mushing'?

Cuando hablamos de 'mushing', seguramente te venga a la cabeza un paraje idílico de nieve en el que poder encontrar preciosos perros nórdicos que te llevarán con un trineo. Pues no se aleja mucho a la realidad. Este tipo de deporte canino se caracteriza por el uso de perros para arrastrar trineos sobre superficies nevadas o heladas. La palabra 'mushing' proviene del término francés mush, la palabra con la que se indica a los perros que inicien la marcha. En la actualidad, esta señal verbal ya no se utiliza. No obstante, a los corredores que realizan esta modalidad deportiva, se les conoce como 'mushers'.

El mushing tuvo origen en las tierras del Norte de América, Escandinavia y Siberia. Real Federación Española de Deportes de Invierno

Historia del 'mushing' o de la carrera de trineos tirados por perros

SI echamos la vista hacia atrás, el origen del 'mushing' se remonta a principios del siglo XX. En las frías tierras del norte de América, Escandinavia y Siberia, debido a su climatología, utilizaban perros que tiraban de un trineo que les ayudaban para realizar desplazamientos de la población. "Este uso de los canes derivó en carreras locales que a lo largo de los años, han consolidado dos modalidades bien diferenciadas: 'mushing' en nieve y 'mushing' en tierra", explica a 20 Minutos Mónica Pacheco, Responsable del Comité de Mushing de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

¿Por qué practicar 'mushing'?

"El 'mushing' como deporte actual, no solo es la modalidad de nieve de perros que corren unidos a un trineo, sino que abarca otras disciplinas más accesibles a todo deportista, como puedan ser el canicross, bikejoring o patin 1-2 perros", explica Pacheco.

El deporte del perro de trineo, o más conocido, mushing, lleva más de un siglo con nosotros. Real Federación Española de Deportes de Invierno

"El perro forma equipo con un corredor, un ciclista de montaña y un patín deportivo, siempre unido al vehículo o deportista mediante arnés y una línea de tiro adecuada y reglamentada. Los beneficios que aporta el deporte a las personas hay que extrapolarlos a los perros, siendo un factor importante para tener mascotas sanas y con un alto nivel de bienestar", añade.

Requisitos para ser un buen 'musher'

El perfil de un practicante del 'mushing', independientemente del número de perros que lleve, conlleva un gran sentido de cuidado y respeto hacia sus perros y la naturaleza. "Te debe gustar practicar deporte al aire libre, disfrutar de tener perros y un cierto espíritu aventurero", apostilla Mónica.

La mejor temporada para practicar 'mushing'

La temporada para practicar 'mushing' queda limitada por la climatología. Se suele empezar a entrenar en septiembre y las competiciones empiezan a finales de octubre, terminando en marzo.

"Los perros necesitan de temperaturas frías para poder realizar ejercicio sin riesgos"

"Desde el Reglamento General de Mushing RFEDI, este punto está regulado y por encima de 16ºC o con temperaturas inferiores, pero con condiciones climatológicas de mucha humedad, intensa radiación solar, etc, que hagan que la sensación térmica para los perros pueda ser contraproducente a la hora de realizar ejercicio", comenta Mónica. El Veterinario Técnico, figura del cuerpo técnico RFEDI, es el máximo responsable de la salud de los perros, pudiendo llegar a acortar recorridos e incluso a parar la competición.

"La salud de los perros está por encima de cualquier competición"

Beneficios y peligros de realizar 'mushing'

El 'mushing' ofrece un vínculo muy fuerte entre los perros y los propietarios. "Se comparten aventuras, esfuerzo, trabajo y satisfacciones en común". Además, este deporte ofrece unas ventajas muy saludables para las personas y los perros.

Por el contrario, como todo deporte al aire libre, la práctica del 'mushing' puede tener riesgos implícitos, como el caso de las caídas. "Podemos encontrar situaciones no agradables entre perros, cuando vas entrenando y perros sueltos se te acercan a los tuyos", comenta Pacheco, aunque en general, "es una especialidad deportiva sin mucha casuística de accidentes".

"Uno de los mayores peligros de practicar 'mushing' es el potencial adictivo que tiene"

¿Dónde podemos realizar 'mushing' en España?

El mushing a nivel turístico ofrece paseos en trineos con un guía, en estaciones de esquí, como en el Pla de Peret. En el Pirineo aragonés también se pueden encontrar ofertas de paseos en trineo, como en la estación de esquí de Cerler. Andorra, en varias de sus estaciones, también ofrecen esta posibilidad, sin desplazarnos de la Península.

Mejores rutas 'mushing' para realizar en España

Si buscas 'mushing' en nieve, Baqueira Beret ofrece posibilidades para la práctica de trineo. Estaciones como Sant Joan de l´Erm, en el pirineo leridano, también ofrece posibilidades, dependiendo de la nieve, e incluso en otoño y comienzo de primavera, de la práctica de 'mushing' en tierra. También Olvega, en Soria, se está consolidando como un punto de referencia de la práctica del 'mushing' en tierra a nivel nacional.

En España, la mayoría de estos paseos son de duración generalmente corta, con recorridos que rondan los 3 km aproximadamente. Dependiendo de la oferta, se podrían encontrar excursiones de más duración. Son accesibles para cualquier persona que quiera probar la sensación de deslizarse en la nieve al galope de una manada de perros.

¿Qué perros pueden practicar 'mushing'?



No todos los perros están capacitados para realizar este tipo de deporte. Los perros que pueden practicar 'mushing' han de tener una buena musculatura que proporcione la fuerza para arrastrar el trineo y mucha resistencia al frío. Algunas de las razas más conocidas para realizar 'mushing' son el Samoyedo, el Husky Siberiano o Alaskan Malamute.

Anímate y descubre este deporte sin comparación en compañía de los perros que te harán descubrir algunas de las rutas más mágicas del invierno.