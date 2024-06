Las tres ciudades favoritas de los europeos para viajar a España este verano

Si todavía no tienes ni idea de a dónde ir este verano y los consejos que escuchas no te convencen, igual esta lista te ayude a decidirte. Se trata del resultado de una encuesta a más 6.800 europeos en la que no solo valoraron los últimos lugares que habían visitado sino también que fue lo que les motivó a la hora de elegirlos.

Patrimonio, historia, gastronomía y naturaleza cercana son factores clave a la hora de elegir una escapada urbana

El patrimonio y la historia, junto a la gastronomía o la cercanía de la naturaleza, son algunos de los principales factores que determinan la nota final de un destino. Y es que casi un 17% de los encuestados considera indiscutible visitar un lugar nuevo o vivir una experiencia diferente a la hora de elegir el lugar de vacaciones.

Patio de los Leones en la Alhambra de Granada. sopotnicki.com

Escapadas urbanas

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la inflación influye a la hora de planear las vacaciones, algo que en muchos casos ha obligado a reducir la duración y a apostar por escapadas a ciudades de un tamaño medio, más fáciles de llegar, visitar y moverse.

Con una puntuación de 87, Granada encabeza la lista de mejores destinos. Una visita a La Alhambra, un paseo por el Albaicín, irse de tapas o asistir a un espectáculo de flamenco en el Sacromonte son planes más que apetecibles y lo son en cualquier época del año.

Granada encabeza la lista de mejores destinos urbanos, seguida de Luxemburgo, Palma de Mallorca y Bilbao

El contraste lo pone la segunda de la lista, Luxemburgo, que empata con la segunda ciudad española, Palma de Mallorca. El amor que sienten en Europa por la capital balear se palma en el ambiente. Buen tiempo, un patrimonio y una historia destacada y playas de ensueño a escasos minutos del centro son el mejor reclamo para una escapada rápida.

La imponente Catedral del Mar mallorquina, como se conoce a este templo gótico levantino, es uno de los grandes reclamos turísticos cuando se habla de monumentos destacados. Además, la gastronomía suma un punto extra ya que es excepcional desde el desayuno con una rica ensaimada hasta la cena con una tosta de sobrasada.

Paisaje urbano de Bilbao. Lucas Viani

Más turismo internacional

En cuarta posición, de nuevo, una ciudad española: Bilbao. La ciudad vasca se supera cada año y este podría volver a hacerlo; de hecho, cada año crece la afluencia de turistas internacionales. Si todavía no conoces la ciudad del Guggenheim, es el momento de reservar. Pasear por la ría, perderse entre el casco viejo e irse de pintxos por el conocido barrio de las Siete Calles son planes para repetir.

De igual forma que sabemos qué ciudades han sacado la mejor puntuación, tenemos aquellas que son menos recomendadas. Entre las cien más nombradas, la lista la cierra Milán junto a Nápoles.

