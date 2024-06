Descubre Tokelau, el archipiélago de la Polinesia que es el paraíso de los hackers

Museum of New Zeland / Andrew Matautia

La Polinesia es una de las regiones más paradisíacas de todo el mundo. Muchos han soñado con viajar desde España a la otra punta del planeta para conocer esta idílica zona del Pacífico donde las playas de arena blanca y las aguas cristalinas parecen utópicas, aunque la realidad es que fuera de Tahití y Bora Bora hay otras muchas islas completamente desconocidas, como es el caso del archipiélago de Tokelau.

Aunque el entorno sigue siendo igual de espectacular en Tokelau, lo cierto es que en este territorio no autónomo de Nueva Zelanda la vida es completamente diferente a los destinos más turísticos de la Polinesia, ya que con apenas 1.400 habitantes, este sector no está desarrollado y la mayoría de turistas que lo visitan proceden de países cercanos como Australia o Samoa.

Tokelau, el lugar de la Polinesia donde no hay turismo

Formado por tres pequeños y paradisíacos atolones (Atafu, Nukunonu y Fakaofo), el archipiélago de Tokelau es uno de los países más remotos del planeta. Con una población de 1.600 habitantes y a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda, en medio del Pacífico, no es de extrañar que el turismo en Tokelau no se haya desarrollado. De hecho, no hay un solo hotel en todo el archipiélago, sino que tan solo hay dos 'Bed & Breakfast'.

Además, es uno de los países más pobres de la Polinesia, por lo que conocer este paraíso en la Tierra es casi una misión imposible si no vives allí, aunque no por ello deja de ser un lugar espectacular repleto de playas bucólicas bañadas por las aguas más claras del mundo. Eso sí, Tokelau sí que es un paraíso para los hackers, ya que utilizan a este pequeño y recóndito archipiélago para cometer crímenes en la red.

Tokelau, el paraíso del crimen para los hackers

El dominio .tk se abrió al mundo gracias a un empresario neerlandés, que facilitó el registro de nuevos sitios (de los cuales el gobierno de Tokelau se lleva un porcentaje), pero eso también abrió la puerta a los criminales de la era digital: los hackers utilizan a este territorio como zona de maniobras para realizar sus delitos informáticos. La mayoría de delitos de 'phising', así como páginas webs con contenido ilegal, tienen su 'origen' ahí, por lo que, a pesar de estar 'escondido' en el planeta, el archipiélago es uno de los puntos más peligrosos del mundo.

