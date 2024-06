Del Sol de Medianoche a la región de los mil lagos, cinco planes para este verano en Finlandia

Las temperaturas medias en el verano finlandés oscilan entre 25 grados de máxima y los 15 de mínima. Cifras que suenan más que apetecibles cuando aquí ya hay zonas que han empezado a sudar y sabemos que esto no acaba más que empezar. Pero además de la posibilidad de respirar aire fresco, este país del norte de Europa ofrece otros muchos planes en esta época, algunos de ellos tan exclusivos y especiales que solo los puedes vivir allí y merecen mucho la pena.

Las agradables temperaturas del verano finlandés y las numerosas horas de sol invitan a descubrir una naturaleza fascinante

Atardecer de verano en Finlandia. WILLE HEIKKINEN

El Sol de Medianoche

Cuando pensamos en los países nórdicos nos viene una imagen oscura, sobre todo al recordar que tienen meses en los que apenas ven el Sol. Ahora en verano ocurre todo lo contrario y tienen más horas de Sol que ningún otro rincón en el mundo. El astro rey puede ser visible durante prácticamente las 24 horas del día en junio y julio, horquilla que se amplía cuanto más al norte subamos. Las Noches Blancas, como les gusta llamarlas, tienen una luz muy especial ya que se asemejan a un atardecer muy largo y esos tonos dorados tiñen los paisajes para mostrarnos su mejor cara.

Fiesta del Solsticio en Finlandia. Getty Images

Fiesta del Solsticio

El 24 de junio está marcado en rojo en el calendario de los finlandeses ya que marca el momento en el que la noche empezará a aparecer y los días serán algo más cortos. Es en estas fechas cuando se celebran multitud de festivales en todo el país, aunque uno de los más famosos es el Midnight Sun Film Festival que se celebra en Laponia y en el que el cine es el protagonista. Otra opción en el que la tradición está muy presente es el festival de Seurasaari, muy cerquita de la capital.

Vista aérea de Helsinki en verano. Getty Images

Helsinki se llena de vida

La capital de Finlandia es una ciudad moderna en la que el diseño está muy presente. Por eso es imprescindible reservar tiempo durante las vacaciones en el país para dedicarlos a conocer la ciudad, su arquitectura y perderse entre sus tiendas de decoración o visitar algunas exposiciones. En septiembre se celebra la Semana del Diseño, evento que sirve también para despedir al verano. Tras un largo invierno, todos sus habitantes reciben el verano con muchas ganas y eso se nota en el ambiente que hay en sus parques y en la cantidad de terrazas que surgen en sus calles. Planes en esta época nunca faltan.

Cabaña junto al lago para unas vacaciones en familia. Andrea Marzorati

Perderse en la naturaleza

No hay plan más finlandés que perderse unos días en una cabaña junto a un lago. Una postal tan idílica como relajante que solo es posible allí y en estas fechas. Rodeados de naturaleza, los planes incluyen disfrutar de esos paisajes al máximo ya sea haciendo senderismo, dándose un baño en un lago o recorrerlo a bordo de una barca. Por supuesto no puede faltar una sauna, algo sin lo que los finlandeses no pueden vivir y que hay que probar allí sí o sí.

Carretera en el lago Saimaa. Getty Images/iStockphoto

De lago en lago

De igual forma que en invierno nadie duda que la región más interesante es Laponia, en verano hay otra zona del país que se vuelve imprescindible para locales y extranjeros, la conocida como Región de los Lagos. Se dice que es la región “de los mil lagos”, aunque realmente hay más de 200.000 lagos, 57.000 si se cuentan solo los más grandes. Así, el paisaje de esta zona es tan especial que nunca te aburres de mirarlo, a pesar de ser solo lagos y bosques. El más grande se llama Saimaa y en sus alrededores es donde encontrarás más animación y también más propuestas de actividades para exprimir al máximo la experiencia.

El puerto de Helsinki y el golfo de Finlandia desde la ventana de un avión tras el despegue. Getty Images

Cómo llegar

Con motivo de la temporada de verano 2024, la aerolínea Finnair refuerza sus operaciones en España con más frecuencias y rutas conectando aeropuertos españoles con Helsinki, capital de Finlandia y hub de la aerolínea. La compañía aérea, que acaba de celebrar su centenario, mantendrá sus operaciones diarias desde Barcelona, Madrid y Málaga (donde también habrá doble vuelo diario en las semanas de mayor demanda de julio y agosto y durante la temporada de verano se operarán también tres vuelos por semana entre Alicante y Helsinki y un vuelo semanal entre Palma y la capital finlandesa

