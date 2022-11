Siete ríos, 15 países y 49 noches en el crucero fluvial más largo del mundo

Danubio, Rin, Meno, Mosela, Esclada, Mosa y Waal son los siete ríos europeos de leyenda por los que navegará durante la primavera y verano de 2024 el barco AmaMora, de la naviera AmaWaterways, en el que será el crucero fluvial más largo del mundo. Apenas 150 privilegiados pasajeros podrán disfrutar de esta experiencia única, un viaje desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro denominado Seven River Journey y que parte de un precio de unos 20.000 euros por pasajero.

En total el crucero fluvial recorrerá 15 países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Suiza, República Checa, Austria, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Serbia, Rumania, Bulgaria y Moldavia) y tendrá una duración de 49 noches. Los pasajeros que reserven este crucero tendrán la oportunidad de sumergirse en la historia, las tradiciones culturales, la cocina y el vino de cada región, mientras disfrutan de una variedad de experiencias y de excursiones durante el itinerario. Por primera vez, según informa la agencia especializada Un Mundo de Cruceros, el crucero fluvial más largo del mundo incluirá una exploración de siete días del delta del Danubio visitando seis nuevas ciudades y presentando un evento folclórico especial en un nuevo puerto, Giurgiulesti, en Moldavia.

Barco AmaMora, de la naviera AmaWaterways. Un Mundo de Cruceros

Del Mar del Norte al Mar Negro

“Desde el debut de Seven River Journey en 2021 hemos recibido una gran demanda de viajeros que buscan pasar más tiempo sumergiéndose en hermosos destinos en toda Europa. Con la popularidad generalizada de estos itinerarios inmersivos más largos, estamos encantados de anunciar que las ediciones de primavera y verano de 2024 comprenden itinerarios enriquecedores a bordo de un barco galardonado, lo que facilita que los pasajeros se sienten, se relajen y disfruten de una experiencia inigualable navegando desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro y visitando sitios históricos y la rica cultura de los quince países por los que pasa”, ha señalado Kristin Karst, vicepresidenta ejecutiva y cofundadora de AmaWaterways.

El Danubio a su paso por Budapest (Hungría). Getty Images/iStockphoto

Itinerarios de ida y vuelta

En el itinerario de ida de este megaviaje, el 22 de abril de 2024 los pasajeros embarcarán en Ámsterdam (Países Bajos) y desembarcarán el 10 de junio en la ciudad de Giurgiu (Rumania), tras explorar el corazón de quince países mientras navegan por ríos y canales legendarios. El itinerario de vuelta comienza el mismo 10 de junio en la citada Giurgiu y finaliza el 29 de julio en Ámsterdam. En verano, los pasajeros disfrutarán navegando a lo largo del Danubio antes de pasar por el histórico Canal Meno-Danubio hacia los ríos Rin, Meno y Mosela y, finalmente, disfrutarán de las vías fluviales Escalda, Mosa y Waal de los Países Bajos y Bélgica.

Casco antiguo de Heidelberg (Alemania), para visitar en una excursión,. Ralph Hoppe

Buques de primera clase

Los itinerarios del crucero fluvial más largo del mundo incluyen propinas de cortesía tanto a bordo como en tierra, excursiones para grupos pequeños, servicio de lavandería de cortesía, regalos conmemorativos y la atención de un director de crucero y de la misma tripulación durante todo el viaje. Los pasajeros podrán elegir entre distintas configuraciones de espaciosos camarotes, desde los básicos hasta los dotados con terraza o las suites. El barco también alberga un gran salón principal, un restaurante de especialidades del chef, salones de peluquería y masajes, una amplia terraza con piscinas climatizadas y barras de bar, gimnasio, bicicletas de cortesía y entretenimiento diario que incluye espectáculos culturales.

De propiedad familiar, la compañía AmaWaterways lleva operando más de veinte años y ofrece experiencias de cruceros fluviales con 26 barcos que navegan por los ríos Danubio, Duero, Rin, Mosela, Meno, Ródano, Saona, Sena, Garona y Dordoña de Europa; el río Mekong del sudeste asiático; el río Chobe de África; el río Nilo de Egipto y como otra novedad para 2024, el río Magdalena de Colombia. Cofundada y dirigida por los ejecutivos pioneros de cruceros fluviales Rudi Schreiner y Kristin Karst, la compañía es reconocida por su tripulación cálida y acogedora, el innovador diseño de sus barcos y las actividades de bienestar que incluyen una amplia variedad de excursiones en tierra para grupos pequeños, incluidas opciones de ciclismo y senderismo, así como por la calidad de la gastronomía y los vinos que se sirven a bordo.

Vista aérea de la ciudad de Durnstein, en el austriaco Valle de Wachau. Getty Images/iStockphoto

Estos barcos que recorren los ríos de Europa nada tiene que envidiar a los grandes cruceros de lujo que surcan los océanos y les aventajan incluso en algunos aspectos, como el reducido número de pasajeros ya que la mayoría de los barcos dan la bienvenida a un promedio de solo 150 invitados. Además de la puesta en marcha del Seven River Journey, el crucero fluvial más largo del mundo, la compañía AmaWaterways también ofrece una variedad de viajes temáticos, con viajes dirigidos a viajeros activos y familias, así como opciones grupales y chárter.

Camarote del barco AmaMora. amawaterways.com

Cuánto cuesta

Para reservar una plaza en el Seven River Journey Through Europe se debe realizar un depósito de unos 5.000 euros por persona. El precio del crucero por persona parte de unos 25.000 euros aproximadamente en un camarote de categoría E. Para un camarote de de categoría C / CA con balcón el precio sube a unos 35.000 euros y las suites cuestan en torno a los 50.000 euros. Consulte condiciones para posibles ofertas y descuentos por reserva anticipada en unmundodecruceros.com

