Siete planes familiares para este verano con mucha diversión en los mejores parques temáticos

En los meses de verano algunos de los mejores parques temáticos de España y de Europa tiran la casa por la ventana para ofrecer a las familias jornadas de ocio que en ocasiones también se combinan con ofertas didácticas. Estos parques temáticos (de fauna, de historia, de dinosaurios…) la combinación de realidad y fantasía garantizan la escapada perfecta.

Tobogán del Caribe Aquatic Park de PortAventura. portaventura.com

PortAventura (Tarragona)

El plan perfecto para toda la familia está en este complejo de la Costa Daurada que desde 1995 es sinónimo de emociones y diversión. Un lugar para transportarse a la mística China, la exótica Polinesia y el aventurero Lejano Oeste a través de atracciones únicas, espectáculos y gastronomía. Para los amantes de la adrenalina también está Caribe Aquatic Park y Ferrari Land.

Espectáculo ecuestre en Puy du Fou España. puydufou.com

Puy du Fou (Toledo)

Es el primer parque temático sobre la Historia de España y su cometido encierra un modelo artístico único: el de dar vida al esplendor de las civilizaciones con grandes espectáculos históricos (diurnos y nocturnos) y en decorados auténticos. Elaborados guiones, grandes efectos especiales y potentes bandas sonoras convierten esta visita en una inolvidable experiencia, tan divertida como didáctica.

Rinoceronte en Bioparc. Getty Images

Bioparc (Valencia)

Más de 6.000 animales de 150 especies y toda la magia de África. Esto es lo que encontramos en este parque, que supone más que una experiencia inmersiva en una suerte de zoo. Aquí el viajero se acerca a la fauna, la vegetación y el paisaje sin barreras visuales, pero su función, ante todo, es la de conservar la naturaleza, proteger el medio ambiente y preservar las especies en peligro de extinción.

Reproducción de tiranosaurio en Dinópolis. Gobierno de Aragón

Dinópolis (Teruel)

Concebido como museo y parque de atracciones, este recinto tematizado en paleontología es un paraíso para los amantes de los fósiles. Aquí la diversión se combina con la investigación científica para hacer un viaje en el tiempo y aparecer, de pronto, en aquella época jurásica en la que vivían los dinosaurios. Los niños disfrutan de lo lindo con sus espectáculos y recorridos interactivos.

Montaña rusa de Terra Mítica. terramiticapark.com

Terra Mítica (Alicante)

Los más intrépidos enloquecerán con sus montañas rusas y sus espacios acuáticos; los más tranquilos, con los apacibles paseos en barco y los emocionantes espectáculos, y los más pequeños, con sus propias atracciones. Así es este parque de Benidorm dedicado a las culturas antiguas mediterráneas, a la arquitectura, los paisajes y la mitología de los monumentos de las civilizaciones egipcia, griega y romana.

El nuevo Aquascope del parque Futuroscope. Thinkstock

Futuroscope (Poitiers, Francia)

El segundo parque de atracciones más visitado de Francia, situado a las afueras de la ciudad de Poitiers, en el departamento de La Vienne, abrirá en julio Aquascope, un parque acuático interior con ocho toboganes, piscinas y experiencias digitales. Pero eso no es todo y además de poder disfrutar con su abanico de atracciones cósmicas y de divulgación científica también nos trae Éclipse, un nuevo espectáculo robótico, y Antarctica, un extraordinario documental en la pantalla plana más grande de Europa.

Recreación de la nueva área World of Frozen en Disneyland Paris. disneylandparis.com

Disneyland Paris (Francia)

El lugar donde la magia y los sueños se hacen realidad continúa con nuevos proyectos y novedades para ampliar aún más la oferta de sus dos parques. Tras la reciente apertura de Worlds of Pixar y de Marvel Avengers Campus, el Parque Walt Disney Studios pasará a llamarse Disney Adventure World y ya está en marcha World of Frozen, una nueva área que transportará a los visitantes al reino de Arendelle, con sus coloridas fachadas y la extraordinaria Montaña del Norte. Como novedad más inmediata para este verano ha presentado “Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland”, un nuevo y alocado espectáculo que hasta el 29 de septiembre de 2024 ofrece una visión moderna de la historia de la clásica película “Alicia en el País de las Maravillas”.

