Siete planes para disfrutar de una escapada perfecta a Bilbao

Si has estado hace poco en la capital vizcaína, ya te has dado cuenta de que se trata de una de las ciudades más modernas, atractivas, vibrantes y, cómo no, sabrosas a la que nos podemos escapar en cualquier época del año. Si no es tu caso y aún necesitas un último empujón, aquí van siete ideas, siete planes a los que no podrás negarte.

1. El Guggenheim

Icono y responsable del gran cambio que ha experimentado la ciudad desde que abrió sus puertas, este impresionante museo (tanto por dentro como por fuera) empieza el 2023 con la lógica resaca que supone celebrar un 25 aniversario. Pero en breve comienza de nuevo la fiesta y es que le espera un año movidito y lleno de nuevas exposiciones. De Joan Miró llegarán obras de su etapa en París, y de Picasso se destacará su faceta como escultor. Toda la info aquí: https://www.guggenheim-bilbao.eus/

Pinchos y tapas típicos del País Vasco. Getty Images/iStockphoto

2. Ir de pintxos

Probar algunos de los clásicos son ya una excusa en sí para visitar Bilbao, y también para amenizar el recorrido por la zona más antigua de la ciudad. Se denomina Las Siete Calles a lo que fue el centro hace ya siete siglos y que conserva esa estructura medieval tan típica. Hoy sus edificios con fachadas de colores y grandes miradores representan la esencia más pura de la ciudad, tanto por su arquitectura como por lo que hay a pie de calle, los restaurantes más típicos y los pintxos más cotizados. Muy cerca, la Plaza Nueva es otro de los puntos preferidos por los bilbaínos para degustar sus especialidades.

La Alhóndiga o Centro Azkuna. Jorge Cacho

3. El Ensanche

Cuando cruzas la ría, la ciudad cambia. Las calles se abren en avenidas más amplias y los edificios lucen una cara más elegante, eso sí, sin perder su esencia. Esta es la zona más comercial, donde encontrar las tiendas más molonas y estilosas. Por supuesto, hay restaurantes y bares que merecen una parada, como en toda la ciudad. Y también uno de los edificios más especiales, la Alhóndiga o Centro Azkuna. Lo que fue un antiguo almacén de vinos, que permaneció años abandonado, hoy es un centro cultural y de ocio por el que hay que pasar y admirar la maravillosa rehabilitación en la que también trabajo Philippe Starck.

La ría y el puente de Calatrava. Giuseppe Masci

4. La Ría

La columna vertebral de Bilbao es uno de los puntos que más ha cambiado estos últimos años. En los años 80 era un auténtico vertedero sin vida. Hoy, tras un intenso trabajo de mejoras, es el lugar ideal por el que pasear mientras se suceden algunos de los edificios más significativos de la ciudad, incluido el Guggenheim o el polémico puente de Calatrava. La ría de Nervión la puedes recorrer a pie o en barco.

Puente de Vizcaya. Getty Images/iStockphoto

5. Puente de Vizcaya

Llegamos al final de la ría y al de Bilbao, pero quedan planes. Uno muy atractivo y diferente es visitar el puente colgante de Vizcaya, que une Portugalete con Getxo. Se trata del puente transbordador más antiguo del mundo y una pieza destacada del pasado industrial de la ciudad. En su época, el tráfico marítimo era tal que no era posible cortarlo y los puentes levadizos no eran suficientemente rápidos; así pues, la solución fue una pasarela colgante que cruza la ría sin apenas afectar al tráfico. Primero cruza con la barcaza sobrevolando el agua y luego sube hasta lo más alto de la estructura para recorrerla a pie y enamorarte de las vistas.

Vista de Bilbao desde un mirador. Getty Images

6. Ruta de los miradores

Es la ventaja de estar situado entre colinas, que hay muchos puntos desde donde contemplar la ciudad desde las alturas. Pero si hay uno que tiene más fama y que está más solicitado entre los influencers o sus seguidores, ese es el de Artxanda. A él se llega a través de un funicular que también forma parte de la historia de la ciudad (ya ha cumplido los cien años) y cuya parada está muy cerquita del museo Guggenheim. Arriba esperan las famosas letras del nombre de la ciudad y unas vistas panorámicas de Bilbao, del Valle del Txorierri e incluso del mar en los días despejados.

San Juan de Gaztelugatxe, icono de la costa vasca. Getty Images/iStockphoto

7. Clásicos de la costa

Y ya que estamos tan cerca del Cantábrico, ¿quién puede resistirse a visitar algunos de los puntos más interesantes de la costa vasca? San Juan de Gaztelugatxe es uno de los lugares con más encanto de toda la costa. Una pequeña ermita situada en lo alto de un pequeño islote que se une a tierra firme a través de un puente. El paseo es tan fotogénico como exigente, y es que la subida hasta la entrada es durilla. Algunos reconocerán este mágico lugar por la serie “Juego de Tronos”, otros porque aquí se casó Anne Igartiburu con Igor Yebra, y sí, subió vestida de novia y con tacones.

La entrada es gratuita, pero el aforo está limitado y debes reservar la entrada aquí: https://web.bizkaia.eus/es/gaztelugatxe. Si ya es tarde para conseguir una entrada o directamente no te quieres dar el paseo, sigue con el coche hasta el Faro de Machichaco. El camino es una delicia y desde allí tienes la FOTO en mayúsculas de San Juan de Gaztelugatxe. Y para terminar el día, un paseo por Bermeo. El típico pueblo de pescadores en el que respirar aire del Cantábrico y comer muy bien.

