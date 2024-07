La ciudad donde nació Joe Biden y en la que se ambienta una de las series más exitosas del mundo

La política de Estados Unidos siempre ocupa la primera plana de la actualidad en todo el mundo (incluido España), sobre todo en año electoral y con el reciente intento de asesinato a Donald Trump. El magnate busca volver al Despacho Oval de la Casa Blanca el próximo noviembre y derrotar a su actual inquilino, un Joe Biden que precisamente nació en el Estado en el que se perpetró la tentativa de magnicidio: el mandatario es originario de Scranton, Pensilvania.

Aunque esta ciudad de unos 77.000 habitantes no es una de las más conocidas de Estados Unidos, puede que a muchos seriéfilos les suene bastante su nombre, y es que es el lugar donde Michael Scott (Steve Carrell) dirigía la incontrolable oficina de Dunder Mifflin en The Office. Por lo tanto, en un universo paralelo, Joe Biden y el excéntrico manager regional son paisanos. Aunque la sede de la empresa de venta de papel no existe, en Scranton sí se pueden conocer muchos otros enclaves.

Qué ver en Scranton, la ciudad donde nació Joe Biden

Scranton (Pensilvania) Turismo del condado de Lackawanna

Scranton es la capital del condado de Lackawanna, y durante muchas décadas su principal actividad fue la extracción de carbón. Para que los visitantes puedan aprender un poco más acerca de la minería, se creó el Steamtown, en el que puedes subirte a locomotoras de vapor y conocer un poco más acerca del pasado de la ciudad, algo que también puedes hacer visitando el Museo de Antracita o los altos hornos.

También puedes visitar el curioso Museo Houdini, y es que el mago húngaro realizó varios espectáculos en Scranton. En cuanto a patrimonio arquitectónico, destaca la impresionante corte del condado, erigida a finales del siglo XIX y cuya mampostería es una verdadera maravilla. Además, si eres fan de The Office, puedes hacer un tour por algunos de los enclaves más famosos que aparecen en la sitcom.

Los increíbles entornos naturales cerca de Scranton

Nay Aug Park Turismo del Condado de Lackawanna

Otro de los grandes atractivos de Scranton son los espectaculares entornos naturales que se encuentran a pocos kilómetros del centro de la ciudad, aunque el Nay Aug Park está en pleno casco urbano y es perfecto para pasear y hacer rutas de senderismo rodeado de vegetación y arroyos. Cerca de la urbe también hay otros espacios ideales para los amantes de la naturaleza, como el río Lackawanna o los parques de Aylesworth, Covington o Merli-Sarnoski.

La ciudad natal de Joe Biden es sin duda una de las más importantes de todo el Estado de Pensilvania, y si además te has reído con las desventuras de Michael Scott, es una visita obligada si viajas a la costa este de Estados Unidos, ya que se encuentra a solo dos horas y media tanto de Filadelfia como de Nueva York.

