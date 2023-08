¿Sabes cuál es el pueblo con más iglesias románicas de España?

Cuenta con seis iglesias románicas, 22 ermitas, el edificio de su ayuntamiento es una joya renacentista y en su entorno encontramos incluso los restos de una antigua ciudad romana. Pero, curiosamente, su nombre se lo da su castillo, una fortaleza de origen árabe que fue el primer asentamiento sobre el que se construyó el resto de la villa que hoy conocemos como Uncastillo. Está situado en la provincia de Zaragoza, muy cerca de Navarra, y de otro pueblo igual de bonito y algo más famoso: Sos del rey Católico.

Un estilo muy marcado

Uncastillo atesora seis iglesias que se construyeron en el siglo XII y siguen todas un mismo estilo, tal y como nos cuenta Jesús Zarralanga, responsable de la oficina de Turismo de la localidad. Todas presentan una sola nave y dos portadas y en ellas podemos apreciar influencias del gótico, sobre todo en la iglesia de Santa María, que es mucho más alta que la idea que tenemos de la típica románica, más pequeña y austera en su decoración.

“En esta época, en Francia, ya están hablando del gótico, aquí no, pero como viene un maestro cantero francés, trae el tipo de arquitectura que ya se está utilizando al otro lado de la frontera.”

Iglesia de Santa Maria en Uncastillo Ayuntamiento de Uncastillo

Una a una

La de Santa María, que recibe al visitante en la parte baja del pueblo, fue y es la más importante y es la única en la que se celebra culto. Destaca su torre, icono de Uncastillo y en su portada lateral merece la pena detenerse unos minutos y admirar cada una de las pequeñas esculturas que decoran sus capiteles, columnas y arquivoltas.

Seguimos por San Martín, que hoy acoge el museo de arte sacro y la oficina de turismo. Esta es la única que se reformó en el XVI, cuando se constituyeron capillas a los lados, se elevó la bóveda y se modificó el coro. En San Felices sí se celebra misa, pero solo una al año. El 9 de agosto para celebrar la fiesta del Remedio. Es más pequeña que las anteriores y destaca por sus su portada, casi intactas, del maestro de Agüero, autor de obras importantes en la zona.

En la de San Juan hace años que no se puede escuchar una misa, pero sigue operativa y se puede visitar, sobre todo, para poder observar las pinturas bizantinas de su interior.

Tú a Boston…

Situada en la plaza del Mercado, lo que queda de la Iglesia de San Miguel pasa casi desapercibido porque ya en el siglo XIX se convirtió en una casa. Antes, destacó por ser la única en la que se cambió la estructura de la nave y lucía una bóveda de nervios. Lo que fue su interior es hoy un espacio público en el que se celebran diferentes eventos.

La portada sigue en pie, aunque muy lejos de donde se construyó, en concreto en el Fine Arts Museum de Boston donde, al menos, está considerada como su pieza más apreciada. A principios del siglo XX esta iglesia ya no se utilizaba y por eso se decidió venderla. Como esto no era legal, la historia es un poco turbia y las 28 toneladas de piedras repartidas en 215 piezas pasaron de mano en mano hasta llegar a su destino. Se dice que al ayuntamiento de Uncastillo se le ofrecieron 400 pesetas, que rechazó por no estar de acuerdo con la venta.

No todas las iglesias han tenido la misma suerte. Con un catálogo tan amplio es normal que algunas estén cerradas, alguna lejos de casa y otra que ya no esté en pie, al menos completa. Este es el caso de San Lorenzo, de la que solo queda la portada porque el resto se hundió el siglo XVI.

¿Por qué tantas?

Ante tanta obra importante junta, es normal preguntarse cómo fue Uncastillo en el siglo XII. Jesús Zarralanga destacan que el pueblo tenía unos 4.000 habitantes, de los que 135 eran curas (ahora viven poco más de 600 personas y solo tiene un cura). Entonces, Uncastillo tenía un poder eclesiástico importantísimo y de él dependían muchos de los pueblos que lo rodean, incluido el afamado Sos del Rey Católico.

Su situación fronteriza con Navarra le otorgó un destacado papel histórico, por lo que no solo en ese siglo se realizaron construcciones interesantes en la zona. Tras conocer sus iglesias, hay que pasear por su cuidada judería (con sinagoga incluida), admirar la iglesia de San Andrés, que no es románica, pero igualmente interesante, y el edificio renacentista del siglo XVI que sigue siendo su ayuntamiento y que Zarralanga destaca su importancia al pertenecer al estilo clásico italiano, no de estilo aragonés más fácil de encontrar en la zona, “Merece la pena la visita por la sorpresa que espera a los visitantes en el patio, pero también en el calabozo” avisa.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.