La ruta del Tren del Vino de Valladolid: un paseo por bodegas de prestigio y lugares increíbles

El Tren del Vino de Valladolid realiza este sábado, día 5 de febrero, su primera salida de la temporada 2022 para ofrecer a los viajeros una experiencia enológica en el corazón de la Denominación de Origen Toro. Las denominaciones de origen Rueda, Cigales y Ribera del Duero también forman parte de los itinerarios de este tren, los cuales varían según la fecha.

Este proyecto forma parte de los Trenes Temáticos de Renfe, gracias al acuerdo de colaboración entre la operadora ferroviaria y la Diputación de Valladolid.

La propuesta se desarrolla el primer sábado de cada mes, e incluye el viaje en tren regular Avant con salida de Madrid Chamartín a las 10:15 horas y llegada a Valladolid a las 11:20 horas. El viaje de regreso también se hace en el tren Avant que parte de Valladolid a las 19:46 horas y llega a la estación de Madrid Chamartín a las 20:51 horas, aunque aquellos viajeros que lo deseen pueden alargar su estancia una noche y regresar a Madrid al día siguiente.

En el primer viaje de reanudación de este sábado 5 de febrero, los visitantes acudirán a la Bodega Ernesto del Palacio, en San Román de Hornija para conocer la elaboración de los vinos de la D.O. Toro. No solo habrá vinos tintos, también blancos. Además, contarás con la tradicional visita subterránea con cata de tres vinos y la visita guiada por la Villa del Libro y al Centro e-LEA Miguel Delibes. Por supuesto, la visita a la bodega incluirá comida. Y es que un buen vino de la D.O. es perfecto para maridar.

Urueña, la primera Villa del Libro en España

Tras la comida tendrá lugar una parada cultural en la Villa del Libro de Urueña, un espacio en el que el libro es un imán que atrae a los viajeros más curiosos. Repartidos por las calles y corros de Urueña, encontrarás librerías y establecimientos para el ejercicio de la actividad comercial y artesanal de libros.

Este proyecto cultural es la primera Villa del Libro en España y se inspiró en otras villas del libro existentes en Europa como Hay-on-way, de Gales, o Redu, en Bélgica.

El Tren del Vino traslada al viajero en autobús hasta la bodega protagonista de la ruta, donde se realizará una visita guiada y una actividad de cata de vinos, además de disfrutar de una comida en la bodega. La jornada se completa con visitas turísticas a monumentos y lugares de interés en cada destino.

Condiciones de la ruta del Tren del Vino de Valladolid

El precio incluye:

Viaje de ida y vuelta, en tren Avant, con origen Madrid y destino Valladolid. También es posible iniciar el viaje en la estación de Segovia Guiomar.

Teatralización a bordo del tren en el viaje de ida a Valladolid.

Desplazamientos adicionales en autobús.

Visita guiada y cata en bodegas de la diferentes Denominaciones de Origen.

Comida en la bodega o en restaurante de la zona.

Actividades y visitas complementarias.

Salidas:

5 de febrero.

5 de marzo.

2 de abril.

7 de mayo.

4 de junio.

2 de julio.

6 de agosto.

3 de septiembre.

1 de octubre.

5 de noviembre.

3 de diciembre.

Horarios y precios

Salida de Madrid Chamartín-Clara Campoamor: 10:15 h. Llegada a Valladolid a las 11:20 h.

10:15 h. Llegada a Valladolid a las 11:20 h. Salida de Valladolid: 19:46 h. Llegada a Madrid Chamartín-Clara Campoamor: 20:51 h.

19:46 h. Llegada a Madrid Chamartín-Clara Campoamor: 20:51 h. Adultos, ida y vuelta: 99 €.

99 €. Niños, ida y vuelta: 79 €.

Para más información, reservas y compra de entradas:

- En la web Tren del Vino de Valladolid.

- En el teléfono: 983 666 663.