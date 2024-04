República Dominicana, la atracción especial de "la isla primada" que seduce por su historia y belleza

No fue la primera tierra en recibir a Cristóbal Colón ni a los hombres de su tripulación, pero el 5 de diciembre de 1492 "La Pinta", "La Niña" y la "Santa María" llegaban a una gran isla que el almirante bautizó como La Hispaniola. Fondeados frente a sus costas y ya próximos a la Navidad, la nao "Santa María", la más grande y capitana de las tres, encalló y su tripulación se vio obligada a instalarse en tierra. Con sus restos levantaron el llamado Fuerte Navidad, hoy cerca de Cabo Haitiano, en Haití.

El Parque Nacional Histórico La Isabela en Puerto Plata es considerado el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo

Poco duró la alegría de los hombres que quedaron en Fuerte Navidad ya que apenas unos meses después todos cayeron en manos de los taínos y a su regreso, casi un año después, Colón solo encontró la desolación de un trágico y épico final. Buscando un lugar más seguro, con más de 1.500 hombres e intención de asentamiento, llegaron a lo que denominaron La Isabela, en honor a la reina católica. El Parque Nacional Histórico La Isabela en Puerto Plata es considerado el primer asentamiento, aunque apenas permanecieron allí dos años. Sus restos y el cementerio se encontraron en el siglo XX, se construyó un Museo Arqueológico donde ver la primera casa de Colón en las nuevas tierras y la forma de vida que allí llevaban. Asimismo se reconstruyó la que fuera primera iglesia, el Santuario de Jesucristo Evangelizador. La Hispaniola se estaba convirtiendo en la isla primada.

La primera ciudad

Hoy en día, la República Dominicana, desde 1844 cuando se independizó de Haití, es una de las islas más queridas y visitadas de Hispanoamérica. No es solo por la alegría de su gente, ni por el merengue o la bachata, Patrimonios Culturales Inmateriales de la Unesco, ni por sus bellísimas playas blancas repletas de palmeras. República Dominicana presume con el orgullo merecido de quien se sabe único, de ser el lugar donde se levantó el primer asentamiento español en aquellas Indias que cambiaron el rumbo de la Humanidad.

República Dominicana presume con el orgullo merecido de quien se sabe único, de ser un lugar que cambió el rumbo de la Humanidad

Es Santo Domingo, la ciudad que fundara Bartolomé Colón en 1498, la primera ciudad de América, capital que aglutina el origen de lo que sería la grandeza de un Imperio, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Mundial y el asentamiento europeo siempre habitado más antiguo de todo el continente. Cuando en 1502 llega como gobernador de Las Indias Occidentales el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, Nicolás de Ovando, además de intentar apaciguar los malos rollos entre españoles se propuso hacer de la ciudad un ejemplo urbanístico. Lo primero que hizo fue el alcantarillado de Santo Domingo, obra hidráulica que aún sigue en funcionamiento, y levantó el Palacio Consistorial, considerado el primer Ayuntamiento de una ciudad en América, aunque le ganara por unos años el del asentamiento de Isabela.

Patrimonio único en América

Dejando al margen su reputación y formas de entender el trato con los indígenas, y muchos otros avatares que no se entienden sin situarlos en el momento histórico, bajo el gobierno de Ovando Santo Domingo se labra como capital de las Indias y comienzan las construcciones que convertirán a la ciudad y a la isla en primeras de casi todo. En 1503 se funda el primer Hospital de América; en 1507 la fortaleza de Ozama, la primera del llamado Nuevo Mundo, y en 1508 el primer monasterio, el de San Francisco, estos dos últimos ya son Patrimonio de la Humanidad.

Bajo el gobierno de Ovando comienzan las construcciones que convertirán a Santo Domingo y a la isla en primeras de casi todo

Un año después comienzan las obras de lo que serían el primer Palacio de Gobernadores, la primera Contaduría Real y la primera Audiencia Real, hoy Museos de las Casas Reales, también Patrimonio de la Humanidad. Antes de terminarse estas obras el polémico Ovando fue destituido por el hijo de Colón y regresó a España. Pero Santo Domingo ya había empezado su carrera como la gran primada; sin embargo, faltaban una iglesia y una catedral. Tras el desembarco de los dominicos se comenzó a levantar el convento de los frailes y la iglesia, que es la más antigua aún en uso de América; años después sería sede de la primera Universidad.

Obra maestra

En 1511 el Papa Julio II, el que encomendó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina, autoriza la construcción de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, Catedral Primada de América, aunque no se terminara hasta treinta años después. Imponentes sus tres puertas, dos góticas y una plateresca. Aquí se encuentra el mausoleo de Cristóbal Colón ya que al parecer era su deseo ser enterrado en La Hispaniola; sin embargo, historiadores y científicos aún siguen investigando si llegó o no a estar aquí tras su fallecimiento en 1506. Una de las versiones asegura que fue su nieto en 1544 el encargado de cumplir el deseo de su abuelo. Cierto o no, la Catedral Primada es una obra maestra del gótico en el Nuevo Mundo.

El Museo de Las Atarazanas es visita obligada para los amantes de la navegación y otro Patrimonio para República Dominicana

Fue aquel año de 1511 cuando otro gran recordado en República Dominicana pronunció un sermón en defensa de los aborígenes de Santo Domingo que sería la base de la Primera Declaración de los Derechos Humanos, consumada con las Leyes de Burgos en 1512. Un monumento recuerda al dominico Fray Antón Montesino. Por entonces Don Diego Colón, virrey de las Indias, ya había comenzado a levantar lo que sería el primer palacio fortificado de la primera corte virreinal. El monumental Alcázar de Colón es hoy Museo Virreinal y Patrimonio de la Humanidad. Hacia 1520 y por disposición del rey Carlos I se construyen las primeras Atarazanas Reales como astillero y centro de distribución mercantil. A su alrededor surgió el primer barrio español de América. El Museo de Las Atarazanas es visita obligada para los amantes de la navegación y otro Patrimonio para República Dominicana.

La primera Universidad

Siguiendo con las primeras grandes obras de América, también La Española es sede de la primera Universidad. En 1538 una bula del Papa Pablo III a petición de los frailes dominicos autoriza la construcción de la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, aquella bula quedaba a expensas del Consejo de Indias y no se aprobó hasta 1558. Mientras en Santo Domingo, y siguiendo el modelo de la Universidad de Alcalá de Henares, se enseñaba Medicina, Artes, Derecho y Teología, otras dos Universidades recibieron antes la aprobación de España: la Universidad de San Marcos de Lima y la de México. El acueducto de Liendo se trazó dos años después; fue la primera canalización y distribución de agua según los parámetros europeos en América, pero tras caer en desuso fue completamente soterrado y descubierto parte de su trazado en 2014.

El saqueo de Drake

La historia de Santo Domingo no está exenta de tragedia y devastación. Esta parte se la queda por completo el esclavista, pirata y corsario inglés Francis Drake, quien bajo las órdenes de la reina Isabel I arrasó la ciudad y saqueó la catedral, convertida en su cuartel general durante el intento de invasión en 1586. Luego llegarían los franceses, que aprovechando que la zona occidental de la isla estaba más deshabitada comenzaron a ocuparla. La división llegaría tras el Tratado de Ryswick en 1697 y fue consolidándose aún más con el paso del tiempo y sucesivos tratados. La parte que fuera francesa es hoy Haití.

El techo del Caribe

Si arquitectónicamente la República Dominicana es la isla primada, geográficamente también tiene varios privilegios. En ella se encuentra el techo del Caribe, prácticamente en el centro de la isla. El Pico Duarte, en el Parque Nacional Armando Bermúdez, extiende su cumbre hasta casi 3.100 metros. Varias rutas de senderismo permiten disfrutar de las vistas y los paisajes montañosos más sorprendentes de las Antillas.

El lago Enriquito es uno de los lugares más increíbles para disfrutar de la riqueza natural y la biodiversidad de la isla

El lago salado Enriquito es también el más grande del Caribe y uno de los más bajos del mundo ya que se encuentra a 40 metros por debajo del nivel del mar. Incluido en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y junto con su isla Cabritos es uno de los lugares más increíbles para disfrutar de la riqueza natural y la biodiversidad de la isla. Una de las mayores comunidades de cocodrilo americano se encuentra en sus orillas, además de iguanas rinoceronte y caimanes. Cientos de especies de aves, como flamencos, patos de Florida, espátulas rosa o garzas anidan entre su vegetación y manglares. Un total de 375 kilómetros cuadrados de lago, con balnearios y pequeñas comunidades locales que hacen de este lugar otro único en las Antillas.

