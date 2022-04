Reabre la playa de DiCaprio: estas son otras playas de cine que debes visitar

Playas de arena blanca o dorada, de aguas limpias y cristalinas, acompañadas de vegetación o de un mágico fondo marino. A lo largo del planeta nos encontramos con playas para todos los gustos, y la belleza de algunas es tal que se han convertido en los escenarios de famosas películas, lo que no ha hecho más que aumentar su popularidad entre los turistas.

Es el caso de la idílica playa ubicada en la isla tailandesa de Phi Phi Leh. Este arenal saltó a la fama sobre todo a raíz de la película del año 2000 'La playa', protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ahora, este lugar vuelve a dar de que hablar tras su reciente apertura tras tres años de cierre a los visitantes.

Playa de Phi Phi Leh. Travel Wild / iStock

La masificación turística que sufría la isla estaba provocando un grave daño medioambiental, incluso llegó a morir “hasta el 92% del coral”, recoge la Agencia EFE. Con una media de 5.000 visitantes diarios, las autoridades tailandesas tomaron la decisión de clausurar por completo la entrada a la isla. Y tras un tiempo prudencial de recuperación del ecosistema, el público ya puede regresar a la playa, pero con un aforo limitado a 375 personas al mismo tiempo y bajo la prohibición de bañarse en el agua.

Otras playas de película

La famosa playa tailandesa no es la única que nos ha hecho soñar con lugares paradisiacos en la gran pantalla. Por ejemplo, la playa de la diminuta isla de Monuriki, en las Islas Fiyi, fue el escenario principal de la famosa película ‘Naufrago’. Un escenario virgen y desierto donde Tom Hanks nos emocionó con su actuación.

Isla de Monuriki. Marco Ramerini / iStock

De igual manera, cuando vemos el célebre musical de ‘Mamma Mía!’ no solo cantamos las canciones de ABBA con emoción, sino que fantaseamos con los bellos paisajes de Grecia. La preciosa playa de Kastani, en la isla griega de Skópelos, es donde Sophie y Sky nos regalaron una de las mejores escenas de la película bajo el ritmo de “Lay All Your Love On Me”.

Por otro lado, en el momento en el que el protagonista de ‘El planeta de los simios’ se topa de lleno con la verdad al ver la Estatua de la Libertad semienterrada, la playa no es otra que Zuma Beach. Este arenal californiano se ha convertido en un punto de encuentro para los surfistas de la zona.

Las playas españolas en la gran pantalla

En el caso de nuestro país, muchos arenales se han convertido en un protagonista más de los largometrajes. Por ejemplo, cuando creíamos que Hally Berry se bañaba en las aguas caribeñas de Cuba en la película ‘Muere otro día’, en realidad el escenario lo teníamos mucho más cerca: en la playa gaditana de La Caleta.

Playa de Mónsul. BORUT TRDINA / iStock

Otro caso es la famosa playa de Mónsul, en el Cabo de Gata-Níjar. Aquí, se han rodado filmes tan emblemáticos como ‘Indiana Jones y la última cruzada' de Steven Spielberg, concretamente la escena en la que Harrison Ford y Sean Connery huyen de las avionetas nazis.

En el cine español, encontramos otros ejemplos como el de la playa de Famara en Lanzarote, donde Penélope Cruz y Lluís Homar rodaron bajo la dirección de Almodóvar en ‘Los brazos rotos’. O bien la paradisiaca playa de Ses Illetes en Formentera, en la cual Paz Padilla protagonizó ‘Lucía y el sexo’.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.