Qué ver y hacer en Santiago de Compostela: los mejores planes en la capital de Galicia

Santiago de Compostela es una de las ciudades más célebres de España por ser el final del Camino de Santiago, la milenaria ruta de peregrinaje. Más allá de su peso espiritual alberga una gran belleza urbana, llena de mercados, cafeterías, tiendas y estrechas calles con soportales. No deja de ser una ciudad del noroeste de España, donde la lluvia abunda y se debe ir con el chubasquero en mano en todo momento, pero eso no debe desmotivarnos para conocerla.

Museo do Pobo Galego

Edificio del Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Getty Images

El convento de Santo Domingo de Bonaval, fundado en el siglo XIII pero reconstruido en estilo barroco en los siglos XVII y XVIII, es hoy el Museo do Pobo Galego, que alberga una exposición de las manifestaciones culturales mas representativas de Galicia. Indumentaria, artículos del campo y del mar, esculturas y pinturas gallegas... todo ello permitirá conocer la historia del pueblo gallego.

Abre de martes a sábado de 11h a 18h, y domingos y festivos de 11h a 14h. La entrada cuesta 5 euros y la reducida 2,5€. Para más información consulta la página oficial del Museo Do Pobo Galego.

Iglesias del casco histórico

Interior de la catedral de Santiago de Compostela. ARXINA

Es evidente que la Catedral de Santiago es de visita obligada, pero en el casco histórico de la ciudad hay varios templos que, aparte de admirar su arquitectura interior, nos resguardan de la lluvia. Algunos de los que se pueden visitar son el monasterio e iglesia de San Paio de Antealtares, la iglesia de San Fiz de Solovio, el convento e iglesia de Santo Agostiño, la iglesia de Santa María Do Camiño, la de Santa María Solomé y la de San Bieito do Campo.

Ruta de tapas

Rua da Raiña en Santiago de Compostela 20M EP

Si se acerca la hora de comer o las energías andan algo bajas, deberías acercarte por las calles de bares y tapeo de Santiago. La Rúa do Franco, que desemboca en la Plaza del Obradoiro y la Plaza de Platerías, la Rúa Nova, de San Pedro o la Rúa da Raíña son perfectas para disfrutar de los pinchos. No nos podemos olvidar de los vinos gallegos, que curiosamente los llaman más por el nombre de la uva que por la Denominación de Origen, como el albariño (Rías Baixas) o los mencía (D.O Ribeira Sacra).

Recorrido dulce

Tarta de Santiago con la Cruz del apóstol. WIKIPEDIA/Tamorlan

Nada mejor que protegerse de la lluvia con un postre. En la Rúa Do Vilar encontraremos confiterías y cafeterías donde degustar la famosa tarta de Santiago o las Piedras de Santiago (bombones de chocolate), y en las calles de Caldeireiría y Preguntoiro veremos numerosos tiendas gourmet.

Biblioteca de la Universidad

Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia. Trevor Huxham / Flickr

Es inevitable asociar los días lluviosos con los libros y bibliotecas que nos recuerden a "Harry Potter". La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago es un tesoro escondido en el casco antiguo de la ciudad y es de acceso libre. Está en la segunda planta de la facultad y fue creada en 1924 y toma inspiración de las antiguas salas de lectura monásticas.

