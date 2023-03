¿Qué son los dólmenes? Descubre estas Siete Maravillas Megalíticas de España

Tienen forma de mesa, con piedras verticales y losas horizontales que sirven como cubierta. Construidos entre el Neolítico y la Edad de Bronce, entre 6.000 y 3.000 años atrás, son todo un símbolo de la cultura megalítica de la que podemos encontrar ejemplos en todo el mundo. Los dólmenes eran sepulcros colectivos con una cámara funeraria en su interior, a la que, en muchos casos, se accedía por un corredor. Estos son algunos de los más importantes que se conservan en España.

Corredor del tholos del Romeral. Jesús Noguera

DÓLMENES DE ANTEQUERA (Málaga)

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera es una de las obras de ingeniería más importantes de la Prehistoria. Así podemos definir este conjunto arqueológico cuyo principal monumento es el dolmen de Menga, de colosales dimensiones, construido hace casi seis mil años. Es un enorme sepulcro de galería con un corredor de acceso delimitado por diez losas, que desemboca en una cámara sepulcral formada por dos paredes de siete monolitos cada una y uno más en la cabecera. Todo ello cubierto por otras cinco losas sujetas por tres pilares. Completan el sitio el dolmen de Viera, orientado hacia el amanecer del sol en los equinoccios, y el tholos de El Romeral. museosdeandalucia.es

Dolmen de Dombate, en Galicia. Hans Geel

DOLMEN DE DOMBATE (A Coruña)

Bienvenidos a la catedral del megalitismo en Galicia. Situado en la parroquia de Borneiro, en el municipio de Cabana de Bergantiños, en plena Costa da Morte, esta espectacular tumba colectiva, construida durante el Neolítico, está formada por siete grandes losas verticales, una más que las cubre formando una cámara poligonal y un corredor de cuatro metros de largo dividido en tres tramos. En su interior es posible contemplar grabados rupestres y figuras geométricas pintadas en negro y rojo sobre una base blanca. dacoruna.gal

Parque megalítico de Gorafe. Getty Images/iStockphoto

DÓLMENES DE GORAFE (Granada)

Situado en Gorafe, al norte de la comarca de Guadix, no muy lejos de Baza, este es uno de los mejores ejemplos del megalitismo del sur de la Península Ibérica gracias a la increíble cantidad de monumentos funerarios con que cuenta. Atención a la cifra: está formado por 240 dólmenes repartidos en diez necrópolis que se localizan en las dos márgenes del valle excavado por el río Gor. Eso sí, no todos son todos iguales, ya que los hay de planta trapezoidal, pentagonal, rectangular, cuadrangular y poligonal. Buena parte de ellos fueron utilizados desde el Neolítico Final (2800-2600 a. C.) hasta el Cobre Pleno (2400-2200 a. C.). turgranada.es

Dolmen del Mellizo, en Valencia de Alcántara. Eduardo Estellez

DOLMEN DEL MELLIZO (Cáceres)

No hay uno sino al menos 43 dólmenes en las inmediaciones de la “muy noble, antigua y leal Villa” de Valencia de Alcántara, en las proximidades de Portugal. El más conocido de ellos es el del Mellizo, que si se llama así es porque se sabe de la existencia en los alrededores de otro prácticamente igual, aunque no haya llegado a nuestros días. Construido entre el tercer y cuarto milenio a.C., es uno de los pocos monumentos de este tipo en Extremadura que conserva la cubierta horizontal de la cámara sepulcral. En su interior se encontraron en su día ajuares funerarios, puntas de flecha y restos de objetos de cerámica. turismotajointernacional.es

Dolmen Chabola de la Hechicera, en Álava. Javi Trapero

LA CHABOLA DE LA HECHICERA (Álava)

Dieciséis son los dólmenes que forman parte de las tierras bajas del Territorio Histórico de Álava. Este en concreto, construido entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, es uno de los más importantes y mejor conservados de todo el País Vasco. Los vecinos de Elvillar lo llamaban así, ya que tiempo atrás parecía que en él se escuchaban melodías que nadie parecía cantar. Es por ello que cada mes de agosto aquí se celebra un particular akelarre. Descubierto en el año 1935, cuenta con una cámara, formada por nueve losas que dibujan una figura poligonal, corredor y túmulo de grandes dimensiones. turismo.euskadi.eus

Cada mes de agosto se celebra un akelarre en el dolmen de La Chabola de la Hechicera

Dolmen de Tella, en los Pirineos de Huesca. Toño Balaguer

DOLMEN DE TELLA (Huesca)

Son algo más de 17 kilómetros los que separan el casco urbano de Tella, en la comarca de Sobrarbe, de este monumento megalítico, situado a más de 1.240 metros de altitud, que para eso estamos en los Pirineos. El sendero está perfectamente señalizado, así que no será difícil llegar hasta la pradera en la que se alza este dolmen neolítico también conocido como Piedra Vasar. Está formado por una losa que ejerce de cubierta y otras seis verticales más que cobijan una cámara simple rectangular, con una abertura orientada al sureste. Durante mucho tiempo sirvió para guardar aperos de labranza. tellasin.com

Corredor del Dolmen de Soto, en Trigueros. A M Felicísimo

DOLMEN DE SOTO (Huelva)

Entre los más de doscientos monumentos megalíticos descubiertos en la provincia, este de Trigueros, a 20 kilómetros de la ciudad de Huelva, es el más importante. Aunque probablemente fue construido en torno al año 3000 a.C., no fue hasta 1922 cuando fue descubierto por Armando de Soto, de ahí su nombre. Orientado al este, cada equinoccio se cumple todo un ritual de culto al sol: justo al amanecer los rayos penetran en el corredor para proyectarse, durante unos instantes, en la cámara. Si nos fijamos bien en las piedras, veremos que todas están talladas, pintadas o grabadas. trigueros.es

