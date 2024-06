¿Qué hacer gratis en Roma?: todas las actividades sin coste en la capital italiana

La ciudad de Roma enamora a todo viajero que pone un pie en ella. Como un auténtico museo al aire libre, la capital italiana muestra en sus calles y monumentos casi 3.000 años de historia, lo que se suma a su ambiente dinámico, su enorme cultura y su deliciosa gastronomía. En definitiva, es un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida.

La 'Ciudad Eterna' ofrece a los turistas experiencias para todos los bolsillos, y es que no hace falta gastar mucho dinero para disfrutar de sus encantos. De hecho, podremos hacer una gran variedad de actividades totalmente gratuitas.

Monumentos emblemáticos sin coste

Algunos de los lugares más icónicos de Roma se pueden visitar de forma totalmente gratuita. Un ejemplo de ello es el Panteón de Agripa, el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Este se levantó el año 126 d.C y a inicios del siglo VII fue donado al Papa Bonifacio IV, quien lo transformó en una iglesia. Por supuesto, también está la fascinante Fontana di Trevi, una bellísima fuente decorada con la estatua del titán Océano conduciendo un carro de caballos. Otras opciones sin coste son la Bocca della Verità, el Circo Máximo y el Arco de Constantino.

La Fontana de Trevi. ELOI OMELLA / iStockphoto

Por otra parte, otros monumentos emblemáticos de la ciudad que de normal tiene entrada con coste, se pueden conocer gratuitamente el primer domingo de cada mes: el Coliseo, levantado en el siglo I; el Foro Romano, el centro de la vida pública de la antigua Roma; el Palatino y sus templos y palacios; el Castillo Sant’ Angelo, antiguo mausoleo del emperador Adriano; la Galería Borghese, que muestra obras maestras de artistas como Bernini, Raffaello, Caravaggio y Canova, y los Museos Capitolinos, el principal museo cívico de la ciudad.

De iglesia en iglesia

Si hay algo que no le falta a Roma son iglesias. La Ciudad Eterna presume de contar con más de 900 templos cristianos, a los que podremos entrar sin pagar ni un euro. Algunas de las iglesias más bonitas son la de San Giovanni in Laterano, Santa Maria del Popolo y Santa Maria in Trastevere.

Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. IR Stone

Otro monumento religioso imprescindible no es otro que la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el mayor templo religioso del catolicismo. Caminar por la Plaza de San Pedro ya es una experiencia increíble, a lo que se suma entrar (también gratuitamente) en la iglesia y quedarnos sorprendidos con su exquisita decoración, sus enormes dimensiones y las piezas de arte que atesora, como La Piedad de Michelangelo.

Museos sin coste

En Roma hay muchos museos que podremos disfrutar sin pagar nada. Por ejemplo, el Museo Carlo Bilotti, ubicado en el antiguo Invernadero de Naranjos de Villa Borghese, acoge pinturas, esculturas y dibujos de artistas como Giorgio de Chirico, Larry Rivers, Andy Warhol y Mimmo Rotella, Consagra, Dynys, Greenfield-Sanders y Pucci.

Por otro lado, el Museo Barracco, expone antiguas obras de arte egipcio, asirio, fenicio, chipriota, etrusco, griego y romano, y medieval. Finalmente, la colección del Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina muestra documentos históricos, obras de arte y materiales multimedia sobre la historia, los lugares y los personajes de la República Romana, instaurada en 1849.

Roma desde las alturas

Giardino degli Aranci. Getty Images

Dispersos por diferentes rincones de la capital, encontraremos diferentes miradores donde contemplar la ciudad desde una perspectiva única. Uno de los más visitados es el del Monumento a Vittorio Emanuele, también conocido como Altare della Patria. Construido para homenajear al primer rey de Italia tras su unificación, cuenta con una azotea con vistas panorámicas a la que se puede acceder de forma gratuita.

En nuestra visita al parque de Vila Borghese, también podremos deleitrnos con las vistas de la urbe desde el Mirador del Pincio, situado al final de unas escaleras que parten de la Piazza del Popolo. Otro de los miradores más populares, es el del Jardín de los Naranjos, perfecto para ver los últimos rayos de sol sobre la ciudad.

