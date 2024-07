El bucólico pueblo de Italia que apareció en 'Call Me By Your Name' y es perfecto para pasar visitar en verano

Hay localizaciones en películas que se quedan grabadas en la memoria de los espectadores. En España está el ejemplo del Desierto de Tabernas en Almería, escenario de numerosas películas de spaghetti western en la década de los 60 y 70, aunque alrededor del mundo hay muchos más. Enclaves de Italia también han sido usados por directores de cine para filmar sus cintas, y una de las últimas que más éxito ha tenido ha sido Call Me By Your Name (2017), protagonizada por Timothée Chalamet.

La adaptación de la novela homónima de André Aciman estuvo dirigida por Luca Guadagnino y se rodó entre mayo y junio del 2016 en varios lugares de Italia, aunque el principal fue el idílico pueblo de Crema. La localidad de Cremona fue testigo de la historia de amor de Elio y Oliver, y muchos espectadores que vieron Call Me By Your Name se quedaron prendados de la belleza de esta villa medieval.

Crema, el pueblo donde se rodó 'Call Me By Your Name'

Crema Wikimedia Commons

La historia de Crema se remonta al siglo VI, aunque fue a partir del siglo XIII cuando vivió su época de mayor esplendor. Prueba de ellos son algunos de sus edificios más emblemáticos, como la espectacular catedral de estilo gótico-lombardo o la extraordinaria Iglesia de Santa Maria della Croce, un imponente templo situado a las afueras de la localidad que es uno de los más impresionantes de toda la región.

Tampoco puedes dejar de visitar su ya icónica plaza, donde se puede ver a Elio y Oliver en una terraza en varias ocasiones. Este descomunal enclave esta rodeado de palacios del siglo XV en adelante, y está coronada por el impresionante Arco del Torrazzo, que también se puede ver en la cinta. Además, en todo el pueblo hay numerosos palacetes y villas con siglos de historia que puedes visitar y que son otro de los grandes atractivos de esta bucólica localidad italiana.

El oasis y la playa de 'Call Me By Your Name'

Imagen de 'Call Me by Your Name' Warner Bros.

Otro de los enclaves más importantes en Call Me By Your Name es la piscina natural a la que lleva Elio a Oliver. En realidad se trata de Sorgiva Quarantina, un espectacular entorno verde ubicado en el corazón de Farinate y que está a tan solo un cuarto de hora por carretera de Crema. Es un verdadero oasis que tienes que visitar sí o sí, ya que es una de las grandes joyas ocultas de la región.

Pero paraíso, la playa de Sirmione. Este pequeño pueblo a orillas del Lago di Garda es uno de los lugares más bucólicos de Europa, y en él se rodó la escena en la que Elio y Oliver viajan junto al padre del primero para encontrar restos arqueológicos. Sin duda, otro de los enclaves que hay que conocer obligatoriamente si viajas a Crema, ya que está a poco más de una hora y 20 minutos.

