El espectacular pueblo de Italia donde no se habla italiano

Al viajar a Italia uno espera deleitarse no solo con su belleza patrimonial y su rica comida, sino también con su bonito idioma. Pero existe un lugar en donde no será italiano lo que escuches, hasta el punto de plantearte si has aterrizado en el país correcto.

Se trata de Sancto Lucio de Coumboscuro, un pequeño pueblo del norte de Italia, concretamente de la región de Piamonte y muy cerca de la frontera con Francia. Y es esa cercanía al país galo la que explica su excepcionalidad lingüística: el idioma de la villa es el provenzal, un antiguo dialecto medieval neolatino del occitano que se habla en la región de Occitania en Francia.

Entre picos alpinos y campos de lavanda

Para llegar hasta Coumboscuro, también conocido como la "Pequeña Provenza" italiana, hay dos opciones, volar a Turín, tomar un tren y luego un autobús, o bien ir a algún lugar de la Provenza, en el país vecino, para después cruzar la frontera en coche. Un viaje largo pero que, sin duda, merece la pena para disfrutar de la tranquilidad del mundo rural y la naturaleza de la zona.

Verdes prados entre las montañas e impresionantes vistas desde los picos alpinos esperan al viajero en un clima de paz total, sin olvidar los extensos campos de lavanda de brillante color púrpura que nos vienen a la mente a pensar en la Provenza.

El origen de provenzal

El provenzal podría entenderse como una mezcla entre el francés e italiano, y su origen se remonta siglos atrás como un dialecto del occitano, que a su vez proviene del latín vulgar. El occitano es mayoritariamente hablado en el sur de Francia, aunque también lo encontramos en estos valles italianos, e incluso en España, en el Valle de Arán.

Los hablantes de esta lengua tan solo llegan los 2 millones, de modo que el número de quienes se comunican en el dialecto provenzal es infinitamente menor. Es por ello que los habitantes de Coumboscuro y el resto de lugares donde el provenzal es la lengua nativa, están preocupados por su futuro, por perder ese valioso patrimonio cultural.

Y es que el provenzal es una lengua en peligro de extinción, incluso la UNESCO lo incluyó en 2010 en su Atlas de Idiomas del Mundo en Peligro.

La vida rural

Tan solo 30 personas viven en Coumboscuro. Y como en la mayoría de pueblos, sobre todo en los más pequeños, la vida gira alrededor de la agricultura, la ganadería, todo ello en un clima de tranquilidad máxima.

Así, en general, la vida en el pueblo trascurre en calma entre los trabajos del campo y alguna que otra actividad cultural, desde obras de teatro con actores ataviados con trajes tradicionales hasta conciertos, festivales o bailes folclóricos. Por ejemplo, en julio se lleva a cabo una peregrinación que parte de la Provenza y termina en Coumboscuro con un gran festival.

Turismo en Coumboscuro

Si buscas un viaje a las tradiciones y experimentar en primera persona una vida más simple, Coumboscuro debería estar entre tus opciones de viaje. Una vez allí, podrás alojarte en La Meiro di Choco, el único B&B de todo el pueblo. Está ubicado en una antigua granja donde podrás dormir en cabañas de madera y, por supuesto, probar los productos frescos recién recogidos del huerto.

Y es que no hay que olvidar la gastronomía del pueblo, marcada por productos como el arroz, los puerros, las patatas, el 'aioli' y, como no, la tradicional pasta italiana.