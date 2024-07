El bonito pueblo de la costa portuguesa con las mejores playas del Alentejo

Vila Nova de Milfontes es el pueblo ideal para unas vacaciones y lo es por muchos motivos. Su centro es tan agradable que no te importará recorrer sus calles día tras día. Sus casas encaladas con esos detalles de color enmarcando las puertas y ventanas tan típicos de los pueblos portugueses te acompañarán en tus paseos. Además, esas tranquilas calles de día cambian por completo al caer la noche y llenarse de animadas terrazas.

Vila Nova de Milfontes, en el estuario del río Mira, es uno de los secretos mejor guardados de Portugal

Otro buen motivo para ir haciendo ya la maleta es que tiene algunas de las mejores playas de toda la costa portuguesa. Su situación, justo en el estuario que forma el río Mira cuando entrega sus aguas a las del Atlántico, ayuda a que además de bonitas sean variadas.

Praia do Farol. visitalentejo.pt

Para elegir

En la margen derecha del río, junto al pueblo, se encuentra la Praia do Farol. Un largo arenal que se divide en tres partes entre las que puedes elegir según el tiempo o tu estado de ánimo. La primera parte es, realmente, una playa fluvial. Esto se traduce en que no hay olas y su agua no está tan fría, por lo que es ideal para familias con niños pequeños.

La Praia do Farol es un largo arenal que se divide en tres partes, para elegir la que se prefiera según el tiempo o el estado de ánimo

En la esquina con el mar, a la altura del mirador, el agua no solo empieza a perder grados, también es algo más movida. Aquí también son más evidentes los cambios por la subida y bajada de las mareas. Por último, al pasar el chiringuito A Choupana, la playa se vuelve más salvaje. Una de las actividades preferidas de todo el que pasa por aquí es entretenerse con las piedras y hacer sus propias esculturas. Con el tiempo, la playa se ha llenado de miles de ellas y es casi irremediable parar y dejar tu granito de arena (o montón de piedras).

Playa de Furnas. Getty Images

Al otro lado

El río Mira se puede cruzar con un barco desde un pequeño embarcadero del pueblo o en coche dando una pequeña vuelta. El objetivo es llegar a la playa de Furnas. Tras un bosque de eucaliptos, te espera esta playa prácticamente virgen y unas dimensiones lo suficientemente grandes como para que nadie te moleste en todo el día.

Playa de Malhão. visitportugal.com

La gran joya

La Praia do Malhão es por sí misma una razón para viajar hasta Vila Nova de Milfontes. Representa una de las imágenes más bellas del Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Se llega por un camino sin asfaltar, pero al final hay varios parkings y accesos bien acondicionados. Desde arriba, la imagen de la playa y los acantilados es de las más impresionantes de toda la costa. Ya abajo, la arena fina y las olas siempre activas son todo un espectáculo.

Playa de Almograve. visitalentejo.pt

De premio

Aunque no se trate de Vila Nova de Milfontes exactamente, pocos minutos separan a esta otra maravilla de playa del pueblo. La Praia do Almograve es una preciosidad que va cambiando a medida que sube o baja la marea. Puede que llegues y veas unas grandes rocas en la orilla que forman pequeñas piscinas naturales y que, a las pocas horas, esas rocas desaparezcan y el paisaje sea totalmente diferente. Aquí sí hay un chiringuito en la parte alta, donde también hay mucho espacio para dejar el coche y desde donde se obtienen las mejores vistas del litoral. Y estas son solo las mejores playas de una larga lista…

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo