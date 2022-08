El pueblo que batió el récord de temperatura en España: calor sofocante a 47.6ºC

El calor sofocante de los meses estivales se extiende año a año por todos los rincones del país. Y aunque en este 2022 las temperaturas están siendo extremas, fue el año pasado cuando se alcanzó la cifra más alta jamás registrada.

Hasta ahora, el pueblo que ostentaba ese primer puesto era Montoro, cuando alcanzó los 47,4°C el 14 de agosto de 2021, pero ahora, un año después, se ha demostrado que la localidad vecina de La Rambla es la que verdaderamente tiene el récord, ya que ese mismo día llegó hasta los 47,6°C.

Un récord que pasó desapercibido

La Rambla se encuentra en el mismo corazón de Andalucía, al sur de la ciudad de Córdoba, una zona de la geografía española se caracteriza por las altas temperaturas durante el verano. En este sentido, el 14 de agosto del año pasado, la localidad cordobesa alcanzó una cifra de récord: exactamente a las 16:48 horas de ese caluroso día, su estación meteorológica automática registró una temperatura de 47,6°C, la cifra más alta de todo el país.

Durante esa jornada, el pueblo de Montoro se llevó oficialmente el récord de temperatura máxima absoluta, superando la anterior registrada: 46.9° C en Córdoba Aeropuerto el 13 de julio de 2017. Pero lo que no se tuvo en cuenta es que “la estación automática de La Rambla no había transmitido datos en esos días”, explican desde eltiempo.es, y es que esta localidad cordobesa había alcanzado una temperatura aún más elevada. “Posteriormente, esos datos se han recuperado, validado y se han introducido en el Banco Nacional de Datos Climatológico", detallan.

Qué visitar en el pueblo

Un año después de sus temperaturas extremas, La Rambla sigue siendo un pueblo caluroso repleto de interesantes lugares que visitar, donde se combina naturaleza y cultura a la perfección. Entre su patrimonio arquitectónico destacan construcciones como el Torreón del Castillo o las iglesias del Espíritu Santo y de la Asunción, que sobresalen entre un entramado de casas señoriales, plazas, fuentes y patios.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en La Rambla. Américo Toledano / Wikimedia Commons

Pero no podemos olvidar el entorno de esta bonita localidad de fachadas blancas. El pueblo se alza sobre una sueva colina en la Campiña Sur cordobesa, entre el Valle del Guadalquivir y las sierras Subbéticas. El paisaje está marcado por los cultivos de cereales, olivares y viñedos, pero en la zona también encontramos importantes espacios naturales como las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, repletas de aves migratorias y una flora de gran valor ecológico.

Cómo llegar a La Rambla

El trayecto entre la ciudad de Córdoba y La Rambla es de 40 minutos por la A-5. Por otro lado, desde Sevilla asciende a 1 hora y 20 minutos por la A-4 y a 1 hora y 25 minutos desde Málaga por la A-45.

