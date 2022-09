La playa gallega con piscinas naturales de aguas cristalinas entre las rocas

Toda la costa gallega está salpicada por bellísimas playas que combinan a la perfección las aguas del Atlántico con el paisaje de alrededor. Muchas de ellas se encuentran en entornos prácticamente vírgenes, que nos hacen sentirnos más en contacto con la naturaleza. Un ejemplo de ello es la playa de As Furnas, un precioso enclave en el litoral de A Coruña.

Un regalo de la naturaleza

En la entrada de la ría de Noia, en la costa del municipio de Porto do Son, se extiende la espectacular playa de As Furnas, con casi 800 metros de arena blanca y ambiente tranquilo. Los vientos que azotan el arenal lo han convertido en un punto muy apreciado entre los amantes del surf, pero los que no practican este deporte podrán disfrutar igualmente del lugar y de sus aguas limpias.

Playa As Furnas. MAITE GRAU / iStock

Además, tal y como nos adelanta su nombre (en gallego, furna es una cavidad en la roca producida por la acción del mar), el principal atractivo del lugar son unas curiosas formaciones rocosas creadas por ese viento intenso junto a la erosión del agua. El terreno de pizarra se ha trasformado con el paso de los años en canales y piscinas naturales que recogen las aguas del Atlántico y nos bridan un espacio donde darnos un baño más tranquilo.

De esta manera, con la pleamar, ese laberinto rocoso queda cubierto, pero con la marea baja quedan al descubierto las pozas naturales de aguas cristalinas y permanentemente calmadas. Pero eso sí, al estar tan limpias, la profundidad engaña, así que hay que andarse con ojo a la hora de entrar en ellas.

Playa As Furnas. drisual / iStock

Una playa de película

Como curiosidad, la playa ha sido elegida en varias ocasiones como escenario de rodaje. En este sentido, Alejandro Amenábar grabó aquí algunas escenas de la película ganadora de un Oscar ‘Mar adentro’. Asimismo, años después el arenal volvería a aparecer en las pantallas, está vez como localización de la serie ‘Fariña’.

Cómo llegar a la playa de As Furnas

El trayecto entre la ciudad de A Coruña y la playa de As Furnas es de 1 hora y media por la AP-9. Desde Santiago de Compostela es de 55 minutos por la AG-11 y desde Vigo es de 1 hora y cuarto por la AP-9.

