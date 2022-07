El pequeño pueblo español que conmemora cada año la independencia de Estados Unidos

Entre los pueblos más curiosos de España, encontramos una pequeña localidad en la provincia de Málaga con una tradición de lo más llamativa. Se trata de Macharaviaya, que cada 4 de julio conmemora la independencia de Estados Unidos con una recreación teatralizada de una batalla decisiva para el país americano, la de Pensacola.

El general Bernardo de Gálvez

Entre las montañas del Parque Natural de los Montes de Málaga y el Mediterráneo, es donde encontramos este peculiar pueblo. Y para entender por qué aquí se festeja la independencia de un país tan lejano geográficamente, hay que remontarse al 29 de marzo del 1781. Fue ese día cuando dio comienzo la batalla de Pensacola, la última contienda con la que el ejército español reconquistó las Floridas, que estaban bajo dominio británico.

Macharaviaya. Arena Photo UK / iStock

Esta gesta se debe sobre todo al general español Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya. Este logró apoderarse de la plaza de Pensacola, hizo prisionera a la guarnición inglesa, compuesta por alrededor de 14.000 hombres, y regresó la península norteamericana a manos españolas.

Por ello, fue ascendido a Teniente General y nombrado Capitán General de la Florida y La Luisiana. Incluso, el rey Carlos III le concedió el título de Conde de Gálvez. Y no solo eso, sino que, tal y como señalan desde la Diputación de Málaga, en el desfile de la victoria, Bernardo de Gálvez marchó junto a George Washington por las calles de Filadelfia, quien dijo que, “si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia”.

Desfiles, música y comida

De este modo, siglos después, el pueblo malagueño homenajea Gálvez con una gran celebración en torno al 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Es tal la importancia de estos festejos en la zona, que más de 3.000 personas acuden a Macharaviaya para disfrutar del desfile que recorre las calles de la localidad.

Pero eso no es todo, ya que también se lleva a cabo una recreación histórico militar de la batalla de Pensacola. Todo ello está acompañado de música, barbacoas de comida tradicional americana, degustación de licor de hidromiel, un concurso de trajes de época proyección de películas y documentales y fuegos artificiales para culminar la noche.

Cómo llegar a Macharaviaya

El trayecto entre la ciudad de Málaga y Macharaviaya es de 36 minutos por la por A-7 y la MA-3201 y de 1 hora y media por la por A-44 y la A-7 desde Granada.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.