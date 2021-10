De Bosque da Fervenza a Pozo da Ferida: los parajes naturales más bonitos de Lugo

El norte peninsular nos ofrece maravillas capaces de hacer que nuestros ojos se congelen. En concreto, Lugo cuenta con fascinantes parajes naturales en los que parece que el tiempo se detiene. Bosques, cascadas o lagunas son algunas de sus maravillas que si decides visitar la provincia no puedes dejar escapar. Empápate de la naturaleza, respira aire puro y prepárate para descubrir algunos de los enclaves más bonitos de Lugo.

Bosque da Fervenza

Bosque da Fervenza Turismo de Galicia

El bosque da Fervenza forma parte de un ecosistema que se extiende a lo largo de la ribera del río Miño y que cuenta con la figura de protección de Reserva de la Biosfera. Se encuentra unido con la ciudad de Lugo por caminos naturales, muy sencillos y fáciles de seguir. Se ubica en el curso alto del río Miño dentro de una Reserva da Biosfera, tratándose de uno de los más importantes bosques de inundación que quedan en la península Ibérica.

Espacio Natural Laguna de Cospeito

Espacio Natural Laguna de Cospeito Almaffi / WIKIPEDIA

También conocida como laguna de Santa Cristina, es un humedal permanente que pertenece a la Red Natura 2000 estando declarada además por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia como Espacio Natural en Régimen de Protección General. Actualmente, la laguna central, cuenta con más de 5 hectáreas, lo que la convierte en el humedal de mayor importancia de la comarca. Sus aguas proceden del río Guisande, afluente del Miño.

Fervenza de Augacaída

Arroyo Aguianza en Fervenza de Augacaída Turismo de Ribeira Sacra

Formada por el arroyo Aguianza, este salto de unos 40 metros de altura se encuentra muy cerca de la desembocadura en el río Miño. Es una de las cascadas más altas de Galicia. Para llegar hasta la Fervenza de Augacaída hay que recorrer aproximadamente 1 km andando sobre un camino medio empedrado y sobre un abrupto sendero.

Pozo da Ferida

Pozo da Ferida Turismo de Galicia Norte

Se encuentra en los límites del Concello de Xove y Viveiro en los Montes do Buio a unos 8 km del Souto da Retorta. Es aquí donde el alto do Can y el Pozo da Ferida de unos 30 metros de longitud que forman un estanque de ensueño rodeado de árboles autóctonos.