La paradisiaca playa donde se celebrarán las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos de París 2024

El próximo 26 de julio empiezan en París los Juegos Olímpicos 2024, justo cuando se cumple el centenario de los últimos celebrados en la capital de Francia. Muchos aficionados procedentes de España llenarán las calles de la 'Ciudad del amor' y aprovecharán la visita para conocer algunos de los enclaves más conocidos de la ciudad, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre o el Arco del Triunfo a la par que acuden a las competiciones, aunque algunas pruebas no las podrán disfrutar.

Una de las competiciones que no podrán ver los aficionados en París será el surf, un deporte que llegó a los Juegos Olímpicos en la pasada edición de Tokio y que este año deberá realizarse fuera de la ciudad que los alberga por motivos obvios, y es que la capital de Francia no tiene playa. Por ello, desde la organización han optado por llevárselo a otro lugar, aunque no precisamente cercano a la sede: las pruebas se celebrarán en Teahupo'o (Tahití), a 15.700 kilómetros de distancia de la ciudad gala.

Teahupo'o, sede del surf en los JJ.OO 2024 de París

Teahupo'o Juegos Olímpicos

Teahupo'o es un pequeño pueblo de 1.200 habitantes situado a 75 kilómetros de Papeete, la capital de Tahití. Ubicado al lado de un pequeño volcán, la localidad se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los amantes del surf de todo el planeta gracias a sus imponentes y descomunales olas. Además, la comuna tiene una larga tradición surfera que se remonta más de un siglo, y acoge habitualmente una prueba de la World Surf League.

Además, este enclave se encuentra en uno de los entornos naturales más privilegiados del mundo, ya que el idílico Pacífico se combina con los paisajes volcánicos y repletos de vegetación de Tahití, lo que hace que sea uno de los lugares más impresionantes de todo el planeta. Si a ello les sumas las increíbles y célebres olas que suelen aparecer en la costa, el resultado es simplemente espectacular.

El comité organizador ha escogido Teahupo'o para albergar las pruebas de surf porque "es una oportunidad para involucrar a los territorios de ultramar de Francia y sus comunidades en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, a la par que se enseña al mundo el rico y diverso patrimonio francés", reza la web oficial de las pruebas. La acción arrancará el 27 de julio y se extenderá hasta el 8 de agosto.

