La playa virgen de Almería con aguas cristalinas y arena blanca cuyo nombre responde a una dramática historia

Almería está repleta de paraísos pese al imparable avance de los invernaderos y de la presión urbanística sobre la zona. Su paisaje desértico se fusiona junto a sus calas, acantilados y playas de aguas turquesas y cristalinas, que forman la fascinante orografía del Cabo de Gata. Un entorno natural, salvaje y de gran belleza habitual en las listas de las playas más bonitas de España. La alta insolación que hay a lo largo del año y la escasez de precipitaciones caracterizan su clima subdesértico.

Este emplazamiento es un paraíso para los amantes de la ornitología. Ahí se pueden observar gran cantidad de especies de aves que están de paso, migrando entre Europa y África. Los flamencos, por formar una importante colonia durante todo el año, son los más fáciles de ver. A medio de camino entre las localidades de Carboneras y Agua Amarga, se encuentra situada a los pies de un acantilado la Playa de los Muertos, cuyo descenso tan solo se puede acometer andando por una vereda de tierra, sin posibilidad de acceso rodado, o en barco. En el caso de querer ir andando, subrayar que la pendiente es bastante pronunciada y tiene una longitud de unos 450 metros, por lo que se debe bajar con precaución y con un calzado adecuado.

Este rincón de la geografía almeriense con arena blanca está localizado a unos 78 kilómetros de la capital, tiene una longitud de en torno a unos 1.200 metros y una anchura media de 30 metros. Si bien es cierto que hasta hace unos años su ocupación era baja, sobre todo al ser una playa aislada y virgen fue con la llegada del turismo cuando la soledad de su literal volcánico y oleaje moderado experimentó una gran transformación. Asimismo, debido a la dificultad para acceder, ésta carece de servicios como chiringuitos o baños públicos. No obstante, a la hora de organizar los enseres que llevaremos para pasar el día, se recomienda no llevar mucha carga, pero sí que será imprescindible crema solar, sombrilla, agua y comida.

¿Por qué se llama Playa de los Muertos? Esta es su historia

Este pelicular nombre se origina siglos atrás cuando las varias corrientes del Mediterráneo guiadas por los fuertes vientos y por la amplitud de la playa llegaban cadáveres de náufragos, como era el caso de comerciantes, piratas y pescadores. Ahora bien, a día de hoy esto ya no sucede, por lo que no hay de lo que preocuparse. En cualquier caso, si el oleaje está muy fuerte, lo mejor es no bañarse, puesto que no hay ni seguridad marítima ni vigilantes de la playa.

¿Por qué se llama Playa de los Muertos? Europa Press

Lo cierto es que la playa se acorta y es muy difícil salir del agua debido a la fuerza de las olas. Otra de las características de la playa es que tiene un desnivel muy pronunciado, de modo que a pocos metros de la orilla ya no se toca los pies con la arena, por lo que salir es un poco complejo. Esto es importante, especialmente, para los más pequeños, a quienes no se recomienda jugar solos en el agua.

Aparcamiento y horario

El aparcamiento está dividido en dos zonas y tiene una capacidad de más de 300 plazas. Presta servicio de 9:00 a 21:00 horas, de modo que el precio por la jornada completa es de 4 euros para turismos, 2 para motocicletas y 5 euros para las caravanas. Un total de nueve personas serán las encargadas de vigilar y organizar la entrada y salida de vehículos desde en el aparcamiento.