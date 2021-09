Orellana, un “mar interior” que sorprende en la provincia de Badajoz

Septiembre es aún verano, aunque para la mayoría el noveno mes del año representa la vuelta a la normalidad. Pero el inicio del nuevo curso no significa que se apaguen las ganas de viajar. Sigue haciendo buen tiempo y los fines de semana se pueden disfrutar más que nunca. Por ejemplo, para darse, todavía, un buen chapuzón.

Puede ser que el mar no nos quede cerca. Pero es que no todos los "mares" están en la costa. Para el que puede que sea el último chapuzón del verano podemos ir en búsqueda de los mares interiores. Y no, no hablamos de ejercicios de espiritualidad e introspección. Hablamos de las playas de adentro.

. 20M EP

Si, por ejemplo, nos adentramos en la provincia de Badajoz nos llevaremos una sorpresa en la comarca de La Serena. Allí encontraremos todo un “mar interior”, que por tener tiene hasta bandera azul. Se trata del embalse de Orellana, la primera playa de agua dulce que logró una bandera azul en España.

Para el que puede que sea el último chapuzón del verano podemos ir en búsqueda de los mares interiores

Situado al noreste de la provincia, este embalse es una de las zonas húmedas más importantes de Extremadura. En el mar de Orellana podremos disfrutar de un lugar ideal para el baño, la práctica de deportes náuticos y de la observación de aves.

. PORMERIDA_1

El embalse está construido sobre el río Guadiana. Es el más grande de los situados en el tramo medio del río, con una superficie de 5.084 hectáreas, incluidas en los términos municipales de Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra, Acedera, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, Talarrubias, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares y Campanario.

Bandera azul y Zona de Especial Protección de Aves

Es en Orellana la Vieja donde encontramos la playa que en 2010 obtuvo la Bandera azul, llamada Playa Dulce de Orellana. Sí, porque a esta zona playera le dicen Costa Dulce. La playa sigue luciendo esa insignia de calidad (concedida también en 2021) por sus instalaciones, accesos y calidad del agua.

. Universidad Popular/DIP BADAJOZ

Junto con las lagunas de la Albuera, el embalse de Orellana es la única zona húmeda de Extremadura que pertenecen a la lista de humedales de importancia internacional establecidos en el Convenio de Ramsar. Es ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves. Se pueden observar ejemplares de buitre leonado, águila real, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, cigüeña negra y, además, existen animales de otros grupos como nutria, tejón y sapo corredor.