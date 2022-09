Así es el nuevo puente colgante más largo del mundo en las salvajes montañas de la República Checa

Es una experiencia de las que no se olvidan. Recorrer más de 700 metros por un puente colgante es posible que a más de uno se le haga eterno, pero lo mejor es relajarse y disfrutar de las vistas que ofrece el espectacular entorno natural donde está ubicado. La pasarela Sky Bridge 721 se apellida como su extensión, 721 metros, y se sitúa en el pueblo de Dolní Morava, al pie de la montaña Králický Sněžník, y ofrece emoción y adrenalina a 95 metros sobre el suelo.

El puente conecta dos crestas a más de mil metros de altura. destinochequia.com

La pasarela está en el pueblo de Dolní Morava y ofrece 721 metros de emoción y adrenalina a 95 metros sobre el suelo

Más actividades

Su construcción ha llevado dos años, con un coste de unos 8 millones de euros, según algunas fuentes, se ha inaugurado justo antes del verano y ha puesto en el primer plano del mapa mundial a la pequeña localidad de Dolní Morava, con apenas trescientos habitantes, situada en la región checa de Pardubice, al noreste del país, y conocida por su estación de esquí. El nueve puente colgante desbanca de largo del primer puesto de este podio al puente portugués de Arouca, que cuenta con 516 metros de longitud.

La pasarela tiene 120 centímetros de ancho y está al pie de la montaña Králický Sněžník. Getty Images/iStockphoto

La espectacular pasarela, de 120 centímetros de ancho, ofrece unas fantásticas vistas de las montañas y la naturaleza que la circundan, entre las Montañas del Águila y de Jeseník. Además, la visita a esta zona no termina en esta atracción sino que se puede continuar disfrutando de una pista de trineo, un sendero entre las copas de los árboles y otras actividades.

Cómo es y dónde está el Sky Bridge 721

El puente peatonal Sky Bridge 721 conecta dos crestas, a más de mil metros sobre el nivel del mar, y atraviesa el impresionante valle del arroyo Mlýnické. Cuenta con seis cuerdas principales de soporte y otras sesenta cuerdas de viento, y cada una de las seis principales ofrece una tracción de 360 toneladas, lo que garantiza una seguridad máxima. Para vivir la experiencia hay que dirigirse al refugio de montaña Slaměnka y desde ahí a la estación superior del telesilla Sněžník. Una vez ahí, la entrada queda cerca. La ruta del puente es de un solo sentido y termina en la colina de Chlum, al otro lado del valle. Es un paseo sencillo y casi sin desnivel, solo diez metros desde el comienzo al final, por lo que es adecuado para todos los públicos. Eso sí, debido a su anchura no se admiten carritos de niño, sillas de ruedas o bicicletas. Tampoco es aconsejable cruzarlo si se sufre de vértigo, mareos o malestares relacionados con la altura. Una vez al otro lado del valle, la actividad sigue en El Puente del Tiempo (Bridge of Time), un nuevo sendero didáctico. Hay que tener en cuenta que el recorrido tiene solo un sentido, no está permitido volver atrás.

Plataforma Sky Walk. destinochequia.com

La experiencia se puede, se debe completar con la subida al Sky Walk, una extraordinaria plataforma de madera en forma de torre que se eleva 55 metros sobre el suelo y que cuenta con un tobogán de más de 100 metros de largo.

Horarios y entradas para el Sky Bridge 721

Este Puente del Cielo 721 abre todos los días desde las 10 a las 17 horas. Recomendable realizar la reserva online con anterioridad. Si no se ha hecho, se puede hacer también en las máquinas de la estación inferior del teleférico Sněžník o en el quiosco de autoservicio que está a la entrada del Sky Bridge 721. Los horarios de los pases son aproximados. El pase cuesta 14 euros, pero si se lo combina con la visita al Sky Walk el precio queda en 32,50 euros. Según la web del resort de Dolní Morava, la experiencia Sky Bridge 721 dura unas dos horas y puede que algunos días no esté habilitada, por ejemplo si los vientos superan los 130 km/h. Cuando las condiciones climáticas son favorables se admiten hasta un máximo de 500 visitantes que pueden estar de forma simultánea en todo el circuito de la atracción. Más información en destinochequia.com

