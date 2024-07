Todos los museos que se pueden visitar gratis en Segovia

Segovia es una ciudad monumental de España cuyo casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tan así es su calibre que esta ciudad castellanoleonesa es uno de los principales destinos que muchos viajeros aprovechan para ver cuando visitan Madrid (tan solo la separan 90 kilómetros).

Para aquellos que la hayan visitado varias veces o que quieran conocerla más allá de su acueducto, su Alcázar y su catedral, recogemos los museos y algunos monumentos que se pueden visitar gratis (totalmente o de entrada libre en días señalados). Aparte de sus colecciones, ya solo los propios edificios que las acogen hacen que valga la pena entrar.

Museos y monumentos totalmente gratuitos

Fachada de la Academia de Artillería de Segovia. Getty Images/iStockphoto

Museo de Arte Contemporáneo Estaban Vicente. Este museo se ubica en el centro histórico de Segovia, en el antiguo Palacio del Rey Enrique IV, datado en el siglo XV. Su interior alberga 153 obras de Estaban Vicente, importante artista segoviano de la segunda mitad del siglo XX y del expresionismo abstracto americano. Entrada gratuita y cierra los lunes (Pza. de las Bellas Artes, s/n, Segovia).

Museo de la Academia de Artillería de Segovia. Un buen plan para los amantes de las armas o mundo del ejército. En este lugar se puede ver el primer fusil elaborado en 1893 por la Fábrica de Armas de Oviedo y el cohete Teruel, entre otras obras de ingeniería militar. Entrada gratuita y visita solo bajo cita (disponibilidad con 3 días de antelación).

Cárcel Real. Este edificio de estilo renacentista fue la cárcel pública de la ciudad hasta principios del siglo XX, ahora acoge la Biblioteca Municipal de Segovia. Entrada libre y cierra los lunes (Calle Juan Bravo, 1, Segovia).

Palacio de Quintanar. Levantado por los Marqueses de Quintanar en los siglos XV y XVI, de este palacio destacan sus columnas blasonadas, un característico patio segoviano y una escalera interior imperial. Gratuito y de entrada libre cuando hay exposiciones y cerrado lunes y martes (Calle de San Agustín, s/n, Segovia).

Iglesias, conventos y otros templos donde se aporta "la voluntad" por la visita

Monasterio de Santa María del Parral. brunocoelhopt / iStock

Convento de San Juan de la Cruz. Fundado por el propio santo en el 1586, en este convento está su sepulcro y es actualmente hogar de los Padres Carmelitas Descalzos. No se puede visitar durante las celebraciones litúrgicas (Paseo Segundo Rincón, 5).

Monasterio de Santa María del Parral. Este conjunto monasterial de la Orden de San Jerónimo fue construido por el entonces príncipe Enrique IV en 1447. Cerrado lunes y martes (calle Parral, 2, Segovia)

Iglesia de San Martín. Este bonito templo románico cuenta con varios objetos religiosos de gran valor como el Cristo yacente atribuido a Gregorio Fernández o el tríptico del pintor flamenco Adrián Isembrandt. Prohibida la visita turística durante las celebraciones litúrgicas (calle de José Canalejas, 4,Segovia).

Real Iglesia de San Miguel. Este templo del siglo XVI sustituye a uno anterior desplomado, donde fue proclamada reina Isabel I de Castilla, la Católica, en 1474. Prohibida la visita turística durante las celebraciones litúrgicas (calle de la Infanta Isabel, s/n, Segovia).

Museos gratis los miércoles

Varios museos y monumentos en Segovia son de entrada gratuita los miércoles no festivos, aunque la mayoría no incluye visitas guiadas ni audio guías.

Casa-Museo Antonio Machado. El conocido poeta llegó a Segovia en 1919 a esta pensión en la que vivió hasta 1932. La visita es un verdadero viaje al pasado. Entrada gratuita los miércoles no festivos y no incluye audio guía no visita guiada (calle Desamparados, 5, Segovia).

Colección de Títeres Francisco de Peralta. Esta colección cuenta con 38 piezas que representan personajes de obras de teatro del romancero popular o de la literatura clásica, además de diferentes sistemas de manipulación. Entrada gratuita los miércoles no festivos y no incluye audio guía (Puerta de Santiago, 36, Segovia).

Centro Didáctico de la Judería. Es el lugar indicado para conocer más sobre el pueblo judío, y especialmente, sobre la comunidad que residió en el barrio judío de Segovia. Entrada gratuita los miércoles no festivos (calle de la Judería Vieja, 12, Segovia).

Espacio Informativo de la Muralla y Puerta de San Andrés. Visitas guiadas por la muralla de Segovia, se adquieren en la Oficina de Turismo en la Plaza de Socorro. Entrada gratuita los miércoles no festivos (Plaza del Socorro, 2 y 3, Segovia).

Real Casa de la Moneda. Un edificio del siglo XVI en un privilegiado entorno acoge la Casa de la Moneda, fundada bajo el reinado de Felipe II. Entrada gratuita los miércoles no festivos y no incluye audio guía ni visita guiada (calle de La Moneda, s/n, Segovia).

Museo Rodera-Robles. Ubicado en un edificio de la nobleza urbana de los siglos XV y XVI, conocida como la Casa del Hidalgo, es perfecto para ver cómo vivía este estrato social entonces. Entrada gratuita los miércoles no festivos (calle de San Agustín, 12, Segovia).

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.