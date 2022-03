Guía 'low cost' de Milán, uno de los destinos más baratos de Europa

Llegan los días de vacaciones y las opciones de los destinos más increíbles para visitar se abren como un abanico ante el viajero. Entre esas alternativas hay una ciudad que destaca no solo por su rico patrimonio, sino también por ser uno de los destinos más baratos para viajar en Europa en estos momentos: Milán.

Qué visitar en Milán

No se puede ir a Milán y no visitar el Duomo, su espectacular catedral. Su construcción inició en 1386, pero se alargó cinco siglos hasta 1965, con lo que fusiona un estilo gótico con la arquitectura lombarda más tradicional. Entrar en la catedral es bastante asequible, ya que tiene un precio de tan solo 5 €, pero si se quiere ir un paso más allá y disfrutar de las vistas más espectaculares de la ciudad, se pueden pagar 15 € para subir a su tejado.

Duomo de Milán. koufax73 / iStock

Otro interesante plan es adentrarse en la galería Vittorio Emanuele II. Y aunque comprar en sus lujosas boutiques se saldría algo del presupuesto, siempre podemos darnos un paseo, ver las últimas tendencias en moda y parar a descansar en alguna de sus bonitas cafeterías.

Un plan parecido es perderse en el mismísimo cuadrilátero de la moda: Via Montenapoleone, Via Sant’ Andrea, Via Monzani y Via della Spiga. Y aunque las tiendas tampoco sean para todos, se puede disfrutar igualmente de los bonitos diseños de las calles y sus comercios.

Por otro lado, los canales del barrio Navigli también son una visita obligada. Es una de las zonas más animadas de la ciudad, y se encuentra totalmente atravesada por una red acuática que comenzó a proyectarse desde la Edad Media. Este barrio es perfecto para parar a comer, ya que cuenta con numeroso buffets a precios muy económicos.

Barrio de Navigli. xavierarnau / iStock

Una visita gratuita es la del Castello Sforzesco, una impresionante fortaleza construida en 1368. Dentro del edificio encontramos gran cantidad de museos, que se pueden visitar sin pagar entrada el primer domingo del mes y el primer y tercer martes de cada mes a partir de las 14h.

Donde comer en Milán

No hay nada más italiano que degustar una pizza realmente tradicional. Para ello, es una buena opción Pizzeria Tradizionale, muy cerca de Navigli y con una puntación de 4 sobre 5 en Tripadvisor.

Pero como hay vida más allá de las pizzas, también recomendamos Amici Miei para probar una auténtica milanesa (con una puntación de 3,5 sobre 5) y Ceresio7 (4 sobre 5)para terminar la velada con un delicioso cocktail acompañado de unas buenas vistas.

