Una de las mejores playas del mundo está en España: aguas turquesas y arena blanca

El litoral de España son algunas de las más célebres del mundo, y es que regiones como la Costa del Sol, la Costa Brava o las Islas Baleares y las Canarias reciben millones de visitantes cada año, especialmente durante las vacaciones de verano. Las playas tanto de la Península Ibérica como las de los archipiélagos son algunas de las más reconocidas tanto de Europa como del mundo, aunque solo una se ha conseguido colar entre las mejores de todo el planeta.

Multitud de viajeros han elaborado la lista The 50 Best Beaches, en el que se recogen medio centenar de las mejores playas de todo el mundo. Una española se ha colado en el ranking, y no es otra que Caló des Moro, una pequeña cala de Mallorca que se caracteriza por su aspecto paradisiaco e idílico a orillas del Mediterráneo.

Caló des Moro, la idílica cala de Mallorca

Caló des Moro. cinoby / iStock

Caló des Moro es una cala de unos 40 metros de longitud situada al oeste de Mallorca, concretamente a unos seis kilómetros del municipio de Santanyí y a pocos metros de la localidad de Cala Llombards. Este pequeño arenal está rodeado de escarpados y altos acantilados llenos de vegetación. Además, las aguas cristalinas y tranquilas del Mediterráneo dan un aspecto todavía más bucólico a esta joya oculta de Mallorca.

La impresionante belleza de Caló des Moro ha hecho que cada vez más y más turistas quieran tumbarse en su arena fina, aunque acceder a ella no es para nada fácil: hay que bajar una pronunciada pendiente de unos 400 metros de largo por los acantilados, todo ello después de haber dejado el coche a más de un kilómetro. Eso sí, la odisea merece la pena para contemplar una de las calas más bonitas de toda España.

Caló des Moro. MarkusBeck / iStock

Otra cosa a tener en cuenta es que, al tratarse de un enclave virgen, no hay ningún tipo de servicios de hostelería ni restauración, por lo que deberás ir preparado para poder disfrutar de esta impresionante cala. Caló des Moro es perfecta para los amantes del buceo gracias a sus aguas cristalinas, aunque acceder a ella con pequeñas embarcaciones también es una experiencia ideal para conocer este increíble lugar.

¿Cuáles son las mejores playas del mundo?

Junto a Caló des Moro se han incluido en la lista otras 49 playas y calas de todo el mundo que son dignas de visitar, entre las que destacan algunas como la de Voutoumi en Grecia o la Cala Mariolu en Cerdeña, así como otras en países muy lejanos de España como la de Trunk Bay en las Islas Vírgenes, la Isla Rosa en Indonesia o Anse Georgette en las Seychelles.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo.