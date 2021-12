Los mejores lugares poco visitados en España y en el mundo para disfrutar de unas vacaciones sorprendentes

El 2021 va llegando a su fin. Un año que ha continuado marcado por la pandemia del covid, y en el que numerosos destinos actualmente aún se encuentran cerrados al turismo como son Marruecos, Japón, Myanmar o Filipinas. Afortunadamente, también en este año otros lugares han podido abrir sus puertas para recibir a los viajeros como lo hicieron Cuba, Tailandia, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Se puede decir que el 2021 ha mejorado cuando hablamos de viajes. "Hemos aumentado nuestro catálogo en un 40 % con respecto al 2020. Tenemos 64.000 actividades en casi 2.900 destinos por todo el mundo. En definitiva, el 2021 ha mejorado, y mucho, al innombrable 2020", así explica a 20 Minutos Alberto Gutiérrez, fundador y CEO de Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo la situación actual por el covid.

Cuando hablamos de los destinos en España que se han convertido en los favoritos de este 2021, los lugares tradicionales se han hecho notar. El CEO de Civitatis explica que "los destinos de España que más han reservado los españoles durante este 2021 han sido Sevilla, Madrid, Granada, Córdoba y Barcelona, ya que son los destinos más permanentes en el tiempo y menos estacionales". Aunque durante el verano, los sitios más costeros como Málaga, Tenerife, Vigo, Cádiz y Menorca también son dignos de mención.

Si por el contrario, hablamos de los destinos fuera de España que han preferido este 2021 los españoles, tampoco ha habido grandes sorpresas. "En cuanto se reactivó el turismo internacional, los españoles han querido visitar lo mismo que visitaban antes: Roma, París, Oporto, Lisboa, Cracovia, Budapest, Venecia...", apostilla Gutiérrez, ampliando que "un buen ejemplo fue el anuncio de la reapertura de los Estados Unidos hace un par de meses: en cuanto se supo, las reservas en Nueva York, uno de nuestros destinos más relevantes históricamente, aumentaron en un 400 %".

Mejores lugares con poca gente en España y alrededor del mundo

Los buenos destinos a los que va poca gente suelen ser bastante caros, o en otras ocasiones, complicados para llegar. Uno de los destinos que Alberto recomienda para no encontrar a mucha gente es Bután. "Conocido como 'el país más feliz del mundo', recibe poco más de 60.000 turistas anuales. Otro de ellos sería Vanuatu, un archipiélago paradisiaco perdido al norte de Nueva Zelanda, con 120.000 viajeros, y Papúa Nueva Guinea, donde se encuentran algunas de las tribus más remotas del mundo, con 210.000 turistas", argumenta.

Templo budista 'El Nido del Tigre' en Bután (a la izquierda). Vista aérea de Vanuatu (centro). Vista de Koki en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea. ©[Gen Deschenes de Getty Images] a través de Canva.com.

Por el contrario, uno de los mejores destinos para disfrutar en España con poca gente, Gutiérrez señala a Castilla y León. "No es por ser castellano y querer promocionar mi tierra, pero Castilla y León es la región del mundo con más Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por encima de regiones como la Toscana o Lombardía", señala. Uno de los parajes perfectos para desconectar mientras disfrutas de sus fascinantes maravillas.

Los mejores destinos para viajar en familia o amigos

"En mi caso, yo sigo siendo el niño y quien lleva a sus padres y a su hermano de viaje. En este caso, cualquier lugar exótico es bueno para descubrirles un mundo que yo ya he descubierto. Ya hemos disfrutado de sitios como Hong Kong, Dubái, Las Vegas o Botswana", comenta. También ha probado a hacer viajes con 'familia ampliada' y, para viajar más de 10 personas. En esos casos, destaca que elegir un lugar en el que te den 'todo hecho' es mejor. "Un circuito por Egipto, Marruecos, Jordania… sería mi opción elegida". Cuando hablamos del 'viaje en familia tradicional' con niños pequeños: "¿Disneyland París? ¿Laponia en Navidad?"

Si hablamos de viajar con amigos, se busca un destino con buen clima, buena comida, vida las 24 horas, relax y noches interminables. "El Sudeste Asiático es perfecto. También en el sur de Asia, hay otros sitios donde lo puedes pasar muy bien con amigos, solo que la relación calidad precio cambia bastante. Las Vegas es el sitio donde mejor lo puedes pasar, pero el presupuesto se multiplica por cinco. Un punto intermedio es Cancún y la Riviera Maya", argumenta.

Los mejores destinos para viajar con pareja o solo

La mayoría de las veces, Alberto ha viajado en pareja. "Creo que cualquier lugar del mundo se puede visitar en pareja". Destaca que sus destinos favoritos son. "Primero, La India. Puro espectáculo, contrastes, comida. Segundo, el Sudeste Asiático. Tailandia es un gran país de inicio, pero Camboya, Filipinas, Indonesia… importa poco el país elegido, el exotismo de la zona es suficiente. Tercero, África. Hacer un safari fotográfico es una de las mejores experiencias en la vida". Alberto señala que una de las cosas que intenta hacer una vez al año. Otros paraísos también serían: Maldivas y la Polinesia Francesa.

Por el contrario, los mejores lugares para viajar solo, el CEO explica que, "de nuevo elegiría el Sudeste Asiático. Como segunda opción, me iría a algún país de América Latina. Supongo que elijo estos sitios porque es donde más gente he visto viajando sola", apostilla.

El destino favorito del fundador y CEO de Civitatis

El CEO de Civitatis no tarda ni un segundo en responder. Tailandia, el 'país de la sonrisa' fue su primer gran viaje. Este país ha pasado por diferentes periodos, unos más prósperos y otros en los que sufrieron importantes y sangrientas invasiones.

Pero sin lugar a dudas, el Periodo Ayutthaya fue el más próspero y el que marcaría, sin duda, el futuro del país. Aunque reconoce que, "después de todos estos años, visitando 70 países, La India supuso una enorme sorpresa".

¿Qué tours prefieren los españoles?

Los free tours han sido una de las opciones preferidas por los españoles para llenar sus viajes. Sus excelentes opiniones y su extrema flexibilidad a la hora de reservar y cancelar han sido algunos de los motivos. "Si buscamos nombres más concretos, en este último mes destacan el tour de contrastes de Nueva York, a la visita guiada por el Vaticano y la excursión a Auschwiz-Birkenau.

Para el año que viene no va a haber novedades en los torus, sino mejoras. Desde Civitatis trabajan muy duro para optimizar al máximo su plataforma y ofrecer la mejor experiencia posible al usuario. Donde habrá novedades será en el catálogo. "¡Aún hay mucho mundo por conquistar!", comenta el CEO.

¿Qué lugares del mundo no recomendarías?

"Me encanta visitar lugares nuevos, cuanto más extraños y exóticos, mejor, y no recomiendo nada sin probarlo. No obstante, sí que he tenido alguna sorpresa con destinos en los que tenía muchas expectativas", argumenta Alberto.

Costa Rica es un país que, "ha hecho un increíble marketing, pero que no recomendaría". Alberto explica que "no es nada exótico" al estar destinado 100% al público americano. "Los precios son más caros que en Miami y los animales con los que promocionan el país, solo los ves en las fotos al llegar al aeropuerto", expone.

Para el próximo 2022, Alberto presiente que será un año muy bueno y plagado de viajes. Confían en alcanzar los 5.000.000 de viajeros en 2022, superando así récords históricos, algo que ya habrían logrado desde hace tiempo de no ser por cierto virus que ha decidido ponerse un tanto pesado.