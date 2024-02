Viaje a Marrakech: consejos, lugares imprescindibles y mejor época del año

A tan solo dos horas de vuelo de España se encuentra uno de los destinos más apasionantes y visitados de Marruecos. Marrakech cuenta con coloreados paisajes y una fascinante arquitectura, pero sobre todo, esta ciudad marroquí es pura magia. Lo descubrirás paseando por su medina y adentrándote en Jemaa El-Fna, la plaza más alucinante y animada del mundo. Te contamos todo lo que debes saber para sacarle el máximo partido a la ciudad más turística del reino Alauita.

El mejor momento para visitar Marrakech

Callejuela de la laberíntica Medina de Marrakech © Ran Dembo

Las estaciones de primavera y de otoño son el mejor momento para disfrutar de esta agitada ciudad. Situada en el interior, Marrakech cuenta con un clima muy caluroso y seco, así que lo mejor es evitar los meses de verano, ya que las temperaturas pueden superar fácilmente los 40ºC. Y si a pesar de todo decides viajar en julio o agosto, te aconsejamos que madrugues y planifiques las visitas a primera hora del día, cuando las temperaturas no son tan altas.

Qué tienes que saber si viajas a Marrakech

Aunque Marruecos es un país que mira a Europa y es relajado con sus costumbres, no olvides que estás en un país musulmán y que hay que respetar sus reglas. Pronto te darás cuenta que los marroquíes son amables y no te será nada complicado entablar conversación con ellos, pero mejor evita tratar temas relacionados con su rey y sobre la política en general. Ten mucha precaución con lo que tomas, mejor no bebas agua del grifo, si no quieres fastidiarte el viaje con problemas estomacales. Uno de los encantos de esta ciudad son las compras. Y aquí el regateo manda. Olvídate de las prisas y nunca aceptes el primer precio.

Cómo moverte por la ciudad

Los "petit taxis" son el transporte más utilizado en Marrakech Zdenek Kajzr

La mejor manera de recorrer la medina y el centro de la ciudad es a pie. Eso sí, si viajas en pleno verano, tienes que tener cuidado con el intenso calor, especialmente a media tarde.

En Marruecos, al igual que ocurre en otros países árabes, la cultura del taxi está muy extendida. En Marrakech los encontrarás de dos tipos: los “petit taxis” y los “grand taxis”. Los pequeños se utilizan para los trayectos dentro de la ciudad y los grandes los puedes coger si haces alguna excursión fuera de Marrakech. Son mucho más baratos que en Europa, el precio de bajada de bandera de los "petit taxis" son 2 DH (0,18€) durante el día (de 06h a 20h) y 4 DH (0,37€) durante la noche (de 20h a 06:00h). La carrera se contabiliza con el taxímetro, pero te puedes encontrar con algún taxista que intente negociar el precio. En este caso, puedes regatear o elegir otro taxi que acepte poner el contador.

Cosas que ver y hacer en Marrakech

Estos son los lugares que tienes que visitar para sacarle el máximo partido a la ciudad que más representa el alma y la esencia de Marruecos.

Pasear por la plaza Jemaa El-Fna

Animados puestos de comida tradicional en la plaza Jemaa El-Fna al anochecer Getty Images/iStockphoto

Estamos seguros que nadie ha visitado Marrakech sin pasar por esta plaza. Situada en el corazón de la medina, atrae a más de un millón de visitantes cada año y está catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2008 y Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por la UNESCO. Es sobre todo al atardecer cuando este mágico lugar se llena de luces y de personajes fascinantes: encantadores de serpientes, cuentacuentos, tatuadores de henna e incluso dentistas dispuestos a arrancar los dientes a cualquier incauto que se preste. El mejor plan es deambular entre los puestos y dejarte llevar por los olores y sabores de la gastronomía marroquí, para después subir a la terraza de algunos de los cafés y admirar desde lo alto el bullicio nocturno.

Deambular por la Medina

La Koutoubia, en el suroeste de la Medina de Marrakech​, vista desde los jardines cercanos Getty Images/iStockphoto

Es el corazón de la ciudad y la parte más tradicional de Marrakech. En la medina se encuentran los principales monumentos históricos, entre ellos, la Koutoubia, una de las mezquitas más imponentes del país. La silueta de su minarete, de casi 70 metros de altura, sirvió de inspiración para construir la Giralda de Sevilla. Al igual que en el resto de mezquitas de la ciudad está prohibida la entrada a los no musulmanes, pero puedes disfrutar de la belleza de su minarete desde los jardines que se encuentran al lado. Está situada a pocos metros de la Plaza Jemaa El-Fna.

Y por supuesto, en una visita a Marrakech hay que hacer un alto en sus magníficos palacios, como el de Badi o el de la Bahía. Este último, del siglo XIX y de ocho hectáreas, es una de las obras maestras de la arquitectura y del arte islámico marroquí. Otro imprescindible son las Tumbas Saadíes, el lugar donde descansan los restos de esta dinastía.

El Zoco, aquí regatear es un arte

Zoco en la vieja medina de Marrakech Getty Images/iStockphoto

No se puede ir a Marrakech sin pasar al menos una jornada en este mercado, al que se entra por uno de los laterales de la Plaza Jamaa El Fna. Situado en plena medina, te encontrarás con infinidad de laberínticas callejuelas repletas de tiendas que son un paraíso para los amantes de las compras. Y si no te encuentras entre ellos, igualmente debes disfrutar del ambiente y del arte del regateo. Prepárate porque no hay viaje a Marrakech sin cargar la maleta de las típicas babuchas, chilabas, lámparas, cestas y especies de mil colores y aromas increíbles. Evita los guías que pretenden llevarte a las tiendas que les dan comisión, lo mejor es que descubras este impresionante bazar a tu aire.

Los Jardines Majorelle

El Jardín Majorelle es un jardín botánico y paisajístico. Getty Images

La famosa casa pintada en un intenso azul que perteneció al modisto francés Yves Saint Laurent, con su exótica vegetación, te resultará un auténtico oasis de paz. Además de pasear por el jardín y disfrutar de la belleza de cada rincón (donde no faltan bambúes, cactus, un estanque de nenúfares, flores de loto y fuentes), tendrás también la oportunidad de visitar la villa que alberga el Museo de Arte Islámico de Marrakech y el Museo Bereber. Fue creado en los años 80 por el artista francés Jacques Majorelle.

Visitar el Palmeral

Recorrido en camello por el Palmeral de Marrakech Getty Images

Es una de los lugares que te recomendamos no perderte. Y la mejor manera es en camello. El Palmeral de Marrakech cuenta con más de 100.000 árboles en unas 15.000 hectáreas, la mayoría son palmeras, pero también hay dátiles y un huerto. Descubrirás un lugar de contrastes, con una exuberante vegetación que surge en medio de un paraje árido y desértico.

La experiencia de alojarte en un Riad

Patio de estilo marroquí en un tradicional Riad. Photographer: Andreas Prott

Uno de los alojamientos más característicos son los típicos Riads. Se trata de antiguos y pequeños palacios árabes, con un bonito patio interior, y que se han acondicionado como pequeños hoteles. Suelen tener pocas habitaciones y tienen una decoración tradicional. Además, cuentan con azoteas que son perfectas, tanto para empezar el día con un energético desayuno marroquí, como para terminar la jornada turística disfrutando de las mejores vistas con la ciudad iluminada. Lo mejor, acompañado de un delicioso té moruno.

