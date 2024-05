El mapa de Taylor Swift: estos son los lugares que inspiran sus canciones

Taylor Swift llega a España los próximos 29 y 30 de mayo para dar dos conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid con The Eras Tour. En su gira, la cantante de 'Cruel Summer' hace repaso a toda su carrera, cantando temas de casi todos sus álbumes, desde el country de 'Fearless' pasando por el pop de '1989' y 'The Torture Poets Department' e incluso el indie de 'folklore' y 'evermore'. Los asistentes podrán escuchar y vibrar con hasta 44 de las canciones más icónicas de la artista.

La cantante de Pennsylvania se ha convertido en un fenómeno inusitado en la industria musical a sus 18 años de carrera, a lo largo de la cual ha lanzado al mercado casi 250 canciones. Muchos de los temas de Taylor Swift se han inspirado en algunos de los lugares del mundo que han marcado a la artista de una manera u otra, y por ello en Civitatis han elaborado un mapa con los destinos clave en su trayectoria.

El corazón de Inglaterra, Londres

West End de Londres Shutterstock

Londres es una de las ciudades más importantes en la discografía de Taylor Swift. Si ya en 'Come Back... Be Here' anhelaba recuperar una relación a distancia que estaba en la capital inglesa, en 'London Boy' (con introducción de Idris Elba incluida) cambiaba radicalmente de tercio y celebraba el amor con su entonces pareja Joe Alwyn a través de las calles de Camden, los pubs de Brixton e incluso el West End, la zona occidental.

En 'The Torture Poets Department', su último disco, Taylor Swift tiene hasta dos canciones dedicadas a la ciudad británica. La primera de ellas, 'So Long, London' habla de una dura ruptura, mientras que en 'The Black Dog', incluida en la edición especial 'The Anthology', profundiza en el desamor con el pub que da nombre a la canción como telón de fondo. El establecimiento, ubicado en la zona de Spring Gardens, Vauxhall, ha visto cómo su número de clientes se disparaba después de que saliese el tema.

La verde Irlanda



Wicklow (Irlanda) Shutterstock

En su disco 'Midnights', lanzado en 2022, Taylor Swift incluyó la canción 'Sweet Nothing', coescrita junto a Joe Alwyn (que utilizó el pseudónimo William Bowery por un hotel importante para la pareja). En ella, la cantante hacía referencia al condado de Wicklow, un bucólico enclave al que se le conoce como el 'Jardín de Irlanda' por su idílico paisaje.

La ciudad que nunca duerme, Nueva York



Nueva York Shutterstock

Otra de las urbes más importantes en la vida de Taylor Swift es Nueva York, algo que se refleja en su carrera. Si '1989' lo comenzaba con 'Welcome to New York', una carta de bienvenida a todos aquellos que se mudan a la Gran Manzana, en su disco 'Lover' la ciudad cobró especial importancia: primero en 'Cornelia Street', una calle en la que tiene un apartamento (y a la que peregrinan los 'swifties') en la que relata lo enamorada que está, mientras que en 'False God' hace referencia al West Village, una zona repleta de restaurantes y boutiques.

El sitio más romántico del mundo, París



Mapa de las ciudades importantes en la discografía de Taylor Swift Civitatis

La parte europea de 'The Eras Tour' arrancó en París hace unas semanas, y como no podía ser de otra manera, Taylor Swift cantó el tema que lleva el nombre de la ciudad y que está incluido en una edición especial de 'Midnights': es una canción de amor en la que la cantante recalca la belleza de la 'Ciudad del amor'. Pero la capital francesa no es el único enclave galo importante en las canciones de la estrella, ya que en 'Lover', la artista mencionó a Saint-Tropez en su himno feminista 'The Man'.

Más lugares citados en las canciones de Taylor Swift

Aunque estas ciudades hayan sido capitales para la cantante, lo cierto es que Taylor Swift también se ha inspirado en otros lugares para componer algunas canciones: en 'The Last Great American Dynasty' canta sobre la historia de su casa en la playa de Rhode Island, mientras que 'The Lakes' es una oda a la belleza del Parque Nacional del Distrito de los Lagos en Reino Unido (ambas están incluidas en su disco 'folklore'). Por otra parte, en el álbum 'evermore' utiliza la decadencia de Coney Island para contar el declive de una relación en un tema homónimo junto a The National.

