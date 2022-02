Cada año, el Carnaval es una de las fiestas que más se esperan. Durante su celebración, las costumbres se relajan, los roles se invierten y uno puede reírse de todo.

Más allá del conocido Carnaval de Río de Janeiro o el Carnaval de Tenerife, el carnaval gallego, también conocido como O Entroido (también llamado Antroido o Introido, entre otras denominaciones), es una festividad que ha perdurado con el paso del tiempo. Su larga tradición popular, sobre todo en la provincia de Ourense, ha conseguido que sea uno de los festejos que más llaman a los turistas cada año.

Fiestas de Carnaval de Galicia de Interés Turístico

Estos son las Fiestas de Carnaval de Galicia de Interés Turístico que puedes encontrar repartidas por la comunidad. Pilla tu mejor disfraz y... ¡Que empiece la fiesta!

Entroido de Xinzo de Limia (Ourense)

Pantalla del carnaval de Xinzo de Limia. Juaninchy (Wikipedia)

Se desarrolla entre el 30 de enero y 1 de marzo de 2022.

Es también el carnaval más largo de España y probablemente del mundo, ya que se celebra por todo lo alto durante cinco fines de semana, comenzando el Domingo Fareleiro y terminando el Domingo de Piñata. No puedes perderte el desfile de carrozas del Martes de Carnaval.

Entroido de Verín (Ourense)

Carnaval de Verín, en Ourense. Xunta de Galicia

Las fiestas comienzan el jueves 17 de febrero de 2022 con el 'Xoves de Compadres' y finalizan el 1 de marzo de 2022 con el 'Martes de Entroido'.

Aquí manda un personaje excepcional al que nunca se le ve la cara y lleva una fusta que utiliza sin miramientos. Se le conoce como o cigarrón. Un personaje que algunos remontan al siglo XVI y que hoy sigue imponiendo su ley. No puedes perderte 'los saludas de los batallones de cigarróns' a la salida de misa, el Domingo Corredoiro.

Entroido de Viana do Bolo (Ourense)

Entroido de Viana do Bolo, en Ourense. Concello de Viana do Bolo

Se desarrollará entre los días 15 de febrero y 2 de marzo de 2022.

El nombre oficial de esta celebración es “Festa da Androlla e o Entroido“. Los otros protagonistas del carnaval de Viana son el boteiro y los folións. O boteiro es la máscara emblemática. No puedes perderte el Desfile de folións, acompañados por los boteiros en el Domingo Gordo.

Entroido de Cobres (Vilaboa, Pontevedra)

Entroido de Cobres, en Pontevedra. Turismo Rías Baixas

Del sábado 26 de febrero al martes 1 de marzo de 2022.

Es el carnaval más elegante de cuantos se celebran en Galicia. Trajes, música y danza remiten a un mundo galante y cortesano. El día grande es el Martes de Entroido. Por las mañana no puedes perderte las danzas. y por la tarde, divertidos juegos como A Corrida do Galo, Galo no río y Galo na vara.

Entroido de Laza (Ourense)

Peliqueiros de Laza, en Ourense. Ramon Piñeiro (Wikipedia)

Se desarrolla entre los días 24 febrero y 1 marzo de 2022.

Laza presume del "Entroido más enxebre de Galicia". Junto con Xinzo de Limia y Verín, forma uno de los vértices del triángulo mágico del Entroido de Galicia. Un territorio que vive consagrado a estas irreverentes fiestas. No puedes perderte A farrapada, a xitanada, A baixada da Morena y el Lunes de Carnaval.

Entroido de Manzaneda (Ourense)

Entroido de Manzaneda, en Ourense. Emilio Romanos (www.emilioromanos.es)

Desde el 14 al 25 de febrero.

Es un carnaval que destila autenticidad quizá porque al estar situado en una zona de alta montaña. El municipio de Manzaneda se ha mantenido relativamente aislado, preservando así la pureza de sus tradiciones. No puedes dejar escapar ver el Desfile de folións y disfrutar de la comida popular el Martes de Carnaval.

Entroido dos Xenerais da Ulla (A Coruña - Pontevedra)

Entroido dos Xenerais da Ulla. Xenerais da Ulla

Se celebra desde el 1 de febrero hasta el 5 de marzo de 2022.

Un carnaval para mofarse de la guerra. Esta es la idea detrás del Entroido dos Xenerais da Ulla, una celebración de la que ya hay referencias escritas hacia 1870. La fiesta se inspira en las luchas que tuvieron como escenario la comarca del río Ulla en la primera mitad del siglo XIX. Los atranques que se celebran en cada localidad es de lo más curioso que no puedes perderte.

Entroido de Maceda (Ourense)

Entroido Dos Felos de Maceda. Turismo de Galicia

La fecha de celebración es del 21 al 26 de febrero de 2022.

El famoso triángulo mágico del Entroido de la provincia de Ourense parece querer ampliarse con el carnaval de Maceda. Todos visten de un modo muy similar, pero lo que distingue a simple vista a os felos son las medias negras, en lugar de blancas. Su atuendo es en cierto modo más rústico, más apegado a los orígenes. No puedes perderte disfrutar del recorrido de los Felos por las parroquias del Ayuntamiento.

Entroido de Vilariño de Conso (Ourense)

Entroido de Vilariño de Conso, en Ourense. Turismo de Galicia

Se celebra desde el 22 de febrero hasta el 6 de marzo de 2022.

Aquí no perderte el gran desfile de fulións unido a la Festa do Cabrito en la capital del ayuntamiento. En Vilariño de Conso se celebra lo que muchos consideran el Entroido en estado puro. O boteiro es el personaje estelar, es el dirigente del fulión. El fulión es un grupo de personas tocando bombos y guadañas al mismo compás.

Otros carnavales gallegos

Además de los nueve carnavales gallegos nombrados anteriormente existen otros que también sobresalen por su ambiente, rituales o por sus fascinantes máscaras y personajes. Estos son algunos de los protagonistas: