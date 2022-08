Isla de Ons, el paraíso gallego con una receta de pulpo propia

En aguas gallegas, frente a la ría de Pontevedra, emerge del mar la imponente isla de Ons, un paraíso en la tierra listo para explorar. Aquí espera al viajero desde playas vírgenes hasta cuevas marinas, pasando por antiguas casas de esencia marinera y una interesante gastronomía propia de la zona.

Playas paradisiacas

La isla de Ons, la isla de Onza y otros pequeños islotes forma un archipiélago repleto de rincones mágicos dignos de visitar. Sin duda, uno de sus atractivos principales son sus mágicas cinco playas que se distribuyen por toda su costa. En la parte norte, encontramos Melide, la más más grande y perfecta para practicar nudismo; y a ella le sigue la playa de As Dornas.

Playa Melide. teterocamonde / Flickr

Por otro lado, la más popular de todas es la de Area dos Cans, donde se encuentra la antigua tumba medieval de A Laxe do Crego, a la que se puede acceder en función de las mareas. Asimismo, también podremos disfrutar de las aguas del Atlántico en las playas de Canexol y Pereiró.

Leyendas y misterios

Al paisaje de los arenales se suman cuevas marinas, acantilados de infarto y formaciones rocosas sorprendentes, como el Buraco do Inferno, un pozo de más de 80 metros que conecta la parte alta de la isla con el mar. Y tal y como adelanta su nombre, este lugar está cargado de misterio y supersticiones, ya que, según las leyendas, los ruidos que se oyen en el agujero a causa del viento y las olas son realmente los gritos de las almas que se lleva el diablo.

Isla de Ons. Juan Carlos Cantero / iStock

Por su parte, sobre la ínsula principal se alza un faro blanco y rojo que sirve de vigía para los barcos desde que fuera levantado en el siglo XIX. Pero esta no es la única edificación del lugar, ya que también encontraremos un pequeño núcleo rural formado por casas marineras tradicionales, así como hórreos y una pequeña iglesia.

Gastronomía gallega en estado puro

Si estamos en tierras gallegas, no podemos olvidar la importancia de su gastronomía, y en este sentido, la isla de Ons no se queda atrás. En este lugar se cocina una receta de pulpo única que no encontraremos en otro lugar.

Se trata de la caldeirada de pulpo, un delicioso plato que combina este producto del mar con la patata. Podremos deleitar nuestro paladar con esta elaboración en alguno de los restaurantes de la isla.

Cómo llegar y alojarse en la isla de Ons

La isla de Ons pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con lo que su acceso es limitado con tal de preservar este magnífico paraje natural. De este modo, para llegar hasta ella tendremos que pedir una autorización gratuita rellenando un formulario en la web de la Xunta de Galicia. Después deberemos acceder en barco desde los puertos de Sanxenxo, Portonovo, Bueu o Vilanova de Arousa en alguna de las navieras autorizadas como Mar de Ons, Nabia, Crueros Rías Baixas o Bahía-Sub.

En cuanto al alojamiento, podremos dormir en uno de sus establecimientos o bien en la zona de acampada.

